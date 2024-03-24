五月天演唱會5萬3000人同樂 人潮1小時疏運完畢

五月天連續兩周在高雄世運主場館舉辦演唱會，吸引大批樂迷湧入。23日首場場內外估計有5萬3000人，演唱會於晚間9時50分結束，高雄捷運加密班次至10分鐘一班，一個小時就將人潮疏運完畢。

高雄市長陳其邁也至主場館應變中心監督疏運工作，五月天演唱會於晚間9時50分結束，18分鐘內場內清空，10時52分即完成疏運，費時62分鐘。在夢時代舉辦的高雄櫻花季也擠進近3萬人，兩場演唱會共吸引8萬多名樂迷。

高捷統計，23日捷運日運量約25萬人次，往返高鐵左營站接駁車載運174車次。兩場演唱會散場時間均增開捷運區間車，捷運班距縮短至3分鐘一班，輕軌則加密至10分鐘一班。

未來仍有多場演唱歌，高雄市交通局提醒，演唱會場域周邊交通管制，鼓勵樂迷多搭車、多走路、不開車。樂迷可利用免費接駁專車往返世運與高鐵站／台鐵新左營站間；高鐵左營站與主場館兩地步行時間約25分鐘，樂迷也可步行前往。