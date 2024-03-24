五月天開場首日湧進5萬3千人 62分鐘完成散場疏運

搖滾樂團團五月天昨晚在高雄世運主場館舉辦演唱會，吸引5萬3千人聚集，就怕散場出狀況，高雄市長陳其邁特至主場館應變中心督軍疏運工作，僅花費18分鐘不到就完成場內清空，逾1小時疏運完畢。而同時間在夢時代的高雄櫻花季演唱會也擠進近3萬人參加，兩場活動都順利完成。

交通局張淑娟局長表示，3月23日五月天演唱會首日，為順利疏運全台各地湧入之樂迷，市長親至指揮中心督軍疏運工作。據統計，昨日捷運運量全日約25萬人次，而往返高鐵左營站接駁車載運174車次。夢時代舉辦高雄櫻花季活動，輕軌班次10分鐘一班，散場時增開捷運區間車，讓班距縮短至3分鐘一班。

除此之外，交通局也增派人員加強引導民眾至捷運世運站搭乘，並加派散場免費接駁車將歌迷快速載運至高鐵左營站轉搭高鐵、台鐵，透過捷運公司起迄資料分析後，亦增開散場接駁車前往捷運巨蛋站。

如果不願排隊等候，三五好友也可以相揪沿著左楠路東側步行至高鐵左營站，短短25分鐘的步行時間，也是不錯的體驗。