接藍屏縣主委 蘇清泉拚再戰縣長

屏東政治版圖綠大於藍，本屆縣長選舉，蘇清泉以萬餘票差距敗給民進黨周春米，縣議員席次藍則稍大於綠，讓藍軍士氣大振；國民黨屏東縣黨部主委昨交接，由回鍋不分區立委的蘇清泉自廖婉汝手中接下藍軍「兵符」，蘇表態再戰下屆縣長，請黨員和他一起拚，讓屏東綠地變藍天。

南下主持交接的國民黨祕書長黃健庭痛批民進黨一路追殺，國民黨產被沒收，人力和經費壓力沉重，黨務全靠黨員支持和募款推動，每個地方黨部只能配置2名有薪人力，其他靠主委自行設法，接下縣黨部主委是很大重擔，但他相信蘇清泉能勝任，國民黨會愈挫愈勇。

「這是承擔與責任的開始。」蘇清泉說，屏東縣不會讓民進黨一直胡亂「舞弄」，這次台南市長和屏東縣長選舉票數都很接近，希望鄉親和他一起打拚，找回年輕人。

國民黨屏東縣黨部副主委是縣議員黃明賢，書記長由前屏東縣議員唐玉琴擔任；廖婉汝卸下6年多黨部主委有感而發，指任內黨務運作缺錢缺人，提名作業不免得罪人，現在終於可鬆口氣。

昨交接典禮，國民黨屏東市長周佳琪未出席，黨內人士認為，周的父親議長周典論因涉及郭台銘連署行賄案被羈押，蘇清泉選前多次公開表達不滿，如今蘇接掌屏東藍軍兵符，修補黨內裂痕是重要課題。