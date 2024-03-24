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演唱會聽不完 高屏夜經濟夯

聯合報／ 記者潘欣中王昭月／連線報導
「屏東三大日音樂節」為南台灣春天流行音樂盛事之一，去年吸引逾10萬人朝聖。圖／屏東縣政府提供
「屏東三大日音樂節」為南台灣春天流行音樂盛事之一，去年吸引逾10萬人朝聖。圖／屏東縣政府提供

高雄、屏東近來演唱會經濟大爆發，「五月天」及「高雄櫻花季」演唱會昨同步登場，接續還有11場大型演唱會輪番上陣，估計創造30萬人潮，高市經發局趁勢推「夜間進修部」活動搶攻商機。「屏東三大日音樂節」則將於4月12日起一舉辦3天，卡司陣容昨也搶先曝光，首日由久違的唱跳天后溫嵐打頭陣，南台灣歌迷將陷入瘋狂。

高雄去年辦117場演唱會，笑納逾45億元觀光財，進階「演唱會之都」，今年3月22日起至4月中陸續有7-ELEVEN高雄櫻花季、五月天、大港開唱及集結9組韓團的拼盤演唱會等11場大型演唱會，昨晚「五月天」在世運主場館打頭陣，「高雄櫻花季」包括韓國巨星BoA寶兒等重量級卡司則在夢時代開唱，南北高雄熱鬧滾滾。

屏東不讓高雄專美於前，4月12日將舉行的「屏東三大日音樂節」昨公布陣容，首日由温嵐、魏如昀等打頭陣，次日張震嶽領軍開唱；第3天由金曲歌后魏如萱帶樂迷開音樂趴。

屏東縣長周春米提前預告，屏東10月還有恆春民謠為基底的「半島歌謠祭」和原住民音樂盛宴「斜坡上的藝術節」，一整年呈現多元音樂風貌。

櫻花季 演唱會

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