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自己蓋新家 拉瓦克居民憂房貸難負擔

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導

歷經多年抗爭，拉瓦克住戶陸續遷離，僅11戶向法院提訴訟。高雄市政府依「拉瓦克部落異地安置計畫書」擇定鳳山部分「市19」用地為安置基地，以設定50年地上權方式由族人自力造屋，蔣姓住戶感慨說「這個決議若早20年就好了」，現在國宅房租為3500元，日後搬遷造屋可能無力負擔房貸，他年紀大了，搬不搬都為難。

高市都市計畫委員會本月審議通過鳳山「市19」用地安置拉瓦克居民，新聚落在中崙社區，附近還有社宅「中民安居」及大林蒲遷村安置地。高市原民會指出，安置基地的地目已變更為住宅區及廣場用地，以設定地上權方式交由族人自力造屋，保障居住、文化及生存權，顧及集居文化傳承需求，另規畫原住民文化意象廣場。

「如果早20年多好，現在已沒有能力繳蓋房子的貸款」，拉瓦克住戶蔣福祥說，現在國宅租金僅3500元，家中主要經濟支柱是38歲兒子，他年紀大了，很猶豫要不要去住。

原民會主委阿布斯表示，市府會媒合高雄銀行提供優惠貸款，銜接期間有租屋津貼，搬家也有協助。因怕族人不想住公寓大樓或社會住宅，決議由住戶營造自己心中理想的部落樣態，預計以1年半至2年時間完成規畫。

住戶 國宅 地上權

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