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上屆屏東縣長選舉差萬餘票敗 蘇清泉接藍縣黨部主委力拚翻轉勝
屏東縣政治版圖長期綠大於藍，本屆縣長選舉，蘇清泉以近年差距最小的萬餘票敗給民進黨周春米，縣議員席次藍稍大於綠，讓藍軍士氣大振；國民黨秘書長黃健庭今天主持屏東縣黨部新任主委佈達儀式，廖婉汝卸下6年職務，回鍋的國民黨不分區立委蘇清泉已表態再戰下屆縣長，請黨員和他一起拚，讓屏東綠地變藍天。
主持交接的黃健庭致訽時，痛批因民進黨一路追殺，國民黨的帳戶遭查封凍結、黨產全被沒收，人力和經費壓力無比沉重，推動黨務經費全靠黨員支持和募款，每個地方黨部中央只能安排2個有薪人力，增加人力要靠主委自己想辦法，接下縣黨部主委是很大重擔，他相信蘇清泉一定能勝任，國民黨會越挫越勇，更加團結有力量。
「這是承擔與責任的開始！」蘇清泉說，不相信屏東縣會讓民進黨一直胡亂「舞弄」下去，大家一直在忍耐，他勇敢承擔主委職務，這次台南市長和屏東縣長選舉都很接近，希望鄉親和他一起拚，找回年輕人，「大家只要再拚一下」，一定可以翻轉屏東，是否續戰下屆縣長是有規畫，也保留一些彈性空間。
國民黨屏東縣黨部主委交接後，副主委是縣議員黃明賢，黨部書記長由前屏東縣議員唐玉琴擔任；未續任國民黨不分區立委的廖婉汝，卸下6年多重任後笑說，任內黨務運作面臨缺錢少人的壓力，在提名時也得罪一些人，現在終於可以鬆口氣了，蘇清泉財力、物力及人力都充足，一定能讓黨部順利運作。
國民黨屏東縣黨部主委在屏東市舉行交接，藍營多位立委、議員及地方首長到場觀禮，國民黨籍屏東市長周佳琪以另有市政行程未出席；周的父親縣議長周典論在黨內份量舉足輕重，因涉及郭台銘連署行賄案被羈押，蘇清泉選前多次公開表不滿，雙方關係形同水火，蘇清泉接掌屏東藍營兵符後，基層認為修補黨內裂痕、團結一心將是重要課題。
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