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澎湖好天天齊步走 民眾為愛而走心情開朗

中央社／ 澎湖縣23日電

2024「微笑援奧運，綻放心力量」好天天齊步走活動今天登場，600多名大小民眾為為愛而走，澎湖縣政府秘書長蔡淇賢與議長陳毓仁以行動力挺身障者參與社會外，也全力支持身障社會福利。

澎湖縣政府委由心路基金會主辦的「微笑援奧運，綻放心力量」好天天齊步走活動，今天在縣府前廣場登場，蔡淇賢、陳毓仁、縣府社會處副處長陳怡蓁與600多名大小民眾與身障朋友一起走出戶外，享受和煦春光，心情特別開朗。

心路基金會主任林美娟表示，澎湖樂朋家園秉持著沒有人生來天天好，但可活出好天天的心情，感謝澎湖在地各公私單位的協助，支持身障者參與社會，今天更熱烈響應齊步走活動。

蔡淇賢與陳毓仁都異口同聲表示，會全力支持身障民眾的福利，且會愈來愈好。

「微笑援奧運，綻放心力量」好天天齊步走活動，澎湖與台北等4縣市展開，600多多大小民眾由縣府前廣場，沿著市區健走至馬公中正路石滬廣場，全程2.4公里，現場還安排有園遊攤位與摸彩等活動，讓所有參與健走的民眾共度一個快樂假日。

奧運 澎湖縣 身障者

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