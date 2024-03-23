屏東發展太空產業 周春米訪休士頓簽人才培育MOU
屏東縣長周春米參訪美國最大航空太空產業聚落休士頓，並與休士頓太空與科學教育協會HASSE簽署太空產業人才培育合作備忘錄（MOU），為屏東發展太空產業做準備。
屏東縣政府今天發布新聞稿表示，為了解太空產業鏈，周春米於美國時間21日至休士頓展開一連串參訪拜會行程，出訪行程成員有TASA國家太空中心、南科管理局、金屬中心和經濟部航太產業推動小組，及縣府城鄉發展處、勞動暨青年發展處都派員陪同，汲取經驗推動屏東太空產業。
休士頓是美國最大的航空太空產業聚落，參訪行程中休士頓灣區經濟夥伴（BAHEP）是區域經濟發展組織，策略合作夥伴包括NASA在內，並與休士頓太空與科學教育協會HASSE合作培育太空衛星產業人才，而HASSE是休士頓太空領域的重要組成一環，和NASA、德州A&M大學、休斯頓大學及太空公司有豐富合作經驗，並與HASSE簽署太空產業人才培育合作備忘錄，休士頓官方及NASA代表共同見證。
周春米表示，總統蔡英文宣布將太空產業列為6大核心戰略產業之一，台灣太空計畫到2029年預計投入超過新台幣400億元，縣府建構太空衛星產業聚落，投入建設國家發射場域，屏東將從農業大縣、觀光大縣轉型為台灣火箭及衛星的研發基地，太空產業蓄勢待發。
周春米說，縣府除爭取相關產業鏈進駐，太空人才培育也很重要，希望透過簽署MOU，建立屏東、甚至於台灣的太空產業人才培訓養成機制，進而促進產業升級，形成知識及技術密集的產業結構，迎接未來世界發展趨勢。
HASSE執行長James Liu認為，屏東雖然不大「但充滿野心」，期待日後在教育、培訓和人力資源與屏東、台灣進行密切合作，讓屏東成為世界上最有名的城市。
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