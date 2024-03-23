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屏東三大日音樂節4月12日起登場 温嵐、張震嶽、魏如萱…帶樂迷開趴

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
南台灣春天流行音樂盛事之一的「屏東三大日音樂節」，將於4月12至14日接連3天在屏東縣體育館前草地登場，去年吸引逾10萬樂迷朝聖。圖／屏東縣政府提供
南台灣春天流行音樂盛事之一的「屏東三大日音樂節」，將於4月12至14日接連3天在屏東縣體育館前草地登場，去年吸引逾10萬樂迷朝聖。圖／屏東縣政府提供

南台灣春天流行音樂盛事之一的「屏東三大日音樂節」，將於4月12至14日接連3天晚上在屏東縣體育館前草地登場，樂迷關心的卡司陣容已公布，首日由温嵐、卓文萱、魏如昀、蔡旻佑、李子森打頭陣，次日張震嶽領軍芒果醬、麋先生、原子邦妮開唱；第3天由金曲歌后魏如萱、Ozone、陳華、黃玠瑋等人帶樂迷開音樂趴。

「屏東三大日音樂節」是縣府打造的戶外流行音樂活動品牌，「三天日」就是「春」字拆開的筆劃，在每年春天挑3天舉辦，免費入場，去年吸引逾10萬樂迷朝聖；唱跳天后温嵐超過10年未到屏東演出，已在臉書上預告要粉絲「一起出力耶！」，要與歌迷來一場戶外KTV，全場一起尖叫大合唱；温嵐更期待演出後能品嚐萬巒豬腳、東港鮪魚及里港扁食等在地美食。

張震嶽將於13日周末夜壓軸獻唱，他說，之前都是到恆春或墾丁演出，首次可以到綠草如茵的屏東市演出，是對屏東市「愛的初體驗」，還有以前樂團的Bass手好友阿蒙在屏東有開間酒吧，推薦屏東最適合春天到訪，這次演出完有時間要去混一下，演出的歌單有快有慢，都是大家喜愛的，到時候現場聽到就知道。

縣長周春米說，為打造屏東多元音樂品牌，2月以嘻哈音樂為主的「大武門音樂祭」打頭陣，開啟屏東縣音樂節慶活動序曲，接續4月清明連假有主打獨立音樂的「台灣祭」、結合流行與經典的「三大日音樂節」、10月有恆春民謠為基底的「半島歌謠祭」和原住民音樂盛宴「斜坡上的藝術節」，一整年的音樂活動，呈現多樣的音樂風貌。

屏東縣 張震嶽 恆春 音樂 魏如萱

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