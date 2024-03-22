賞鳥季將至！憂鳥類誤食塑膠垃圾 澎湖淨灘迎燕鷗家族

東北季風過後澎湖灘燕鷗季即將來臨，為避免燕鷗誤食塑膠垃圾，澎湖縣農漁局與馬公高中師生等近百人，今天登島淨灘清理出40袋的海漂廢棄物，讓遷徙燕鷗有個繁衍棲息據點。

農漁局今天表示，澎澎灘又稱活龍灘，位於白沙鳥嶼西南方，是座受海流而堆積出的離岸天然沙洲島，全島由珊瑚碎屑、貝殼等構成。每年4月至9月為數眾多的保育鳥類「燕鷗」繁殖、棲息，近年來成為海上旅遊活動新據點。

其中，島上劃分四分之三面積為海鳥保護區，禁止遊客進入，以免破壞保育鳥類生存，其餘四分之一做為水上與潛水等觀光遊憩之用，以達到觀光與保育雙贏目標。

每年東北季風後，帶來大量海漂垃圾堆積於沙洲岸際，除造成觀瞻不佳，也危害遷徙燕鷗家族繁衍及覓食，為避免燕鷗誤食塑膠垃圾，今天這項淨灘活動搭船前往，並進行燕鷗教育宣導。短短近2個小時清理40袋的保利龍、瓶罐等海漂廢棄物，由專船運回處理。

農漁局表示，歡迎遊客來澎湖觀賞壯闊燕鷗翱翔英姿，也感謝學子與在地觀光遊憩業者為燕鷗棲地維護及生態保育盡份心力，也讓遊客能看見沙灘原本面貌，提升澎澎灘觀光及燕鷗保護區觀瞻，給燕鷗一個舒適的家。

另外，觀光旅遊旺季將至，提醒民眾觀賞燕鷗活動之際勿隨意丟棄垃圾，或甚至偷蛋等騷擾野生動物及擅自進入保護區等行為，以免觸犯廢棄物清理法、野生動物保育法，避免驚擾到野生動物繁衍棲息。