30萬歌迷衝南部 高雄「夜間進修部」邀續攤喝酒拚抽獎

高雄接連幾周迎來眾多演唱會，民眾可憑演唱會門票兌換面額50元「商圈夜市優惠券」外，高市府推出夜晚專屬「高雄夜間進修部」活動，串聯在地30家餐酒館，推出26款「港都x音樂」主題特調，消費踩點能參加抽獎；今年第15屆的大港開唱首創「大港杯 MEGA BAR」沉浸式酒吧，讓民眾在全息投影中暢飲玩樂。

「高雄夜間進修部」集結Bar GAZ、Bar Dip、紅瀰、一點酒意、灣兜等30家在地餐酒館，民眾在3月22日至4月28日加入經發局LINE@官方帳號即可參加，有五款「高雄夜間科系指南」提供續攤路線，還能獲得LINE GO 車優惠券50元，每消費兩間合作店家可參加1次抽獎，獎項有飯店住宿券、KTV歡唱抵用券等。

廖泰翔說，「高雄夜間進修部」讓來看演唱會的歌迷從早玩到晚；今年「大港開唱」音樂節慶祝15週年，推出第11個全新舞台、主打沈浸式體驗的「大港杯 MEGA BAR」，透過5G技術搭載5D全息投影門，打造虛實整合的沉浸式酒吧，民眾不只能在音樂中暢飲，還能體驗到即時全息投影、客座調酒師等表演。

經發局表示，民眾聽完7-ELEVEN高雄櫻花季、五月天、大港開唱及Golden Wave in Taiwan演唱會，可憑門票兌換「商圈夜市優惠券」外，另外在3月22日至4月28日加入經發局LINE@官方帳號，跟著「高雄夜間進修部」漫遊夜間港都風景，以及3月30日至3月31日到駁二暢飲調酒與音樂互動的沉浸式體驗。

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