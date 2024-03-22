屏東燈節萬年溪燈飾「麟光」 摘美國繆思設計獎最高榮耀白金獎

屏東縣政府去年底至今年初舉辦的「四重溪溫泉季」、「屏東聖誕節」、「落山風藝術季」、「屏東燈節」，近日傳回拿下今年美國繆思設計獎（MUSE Design Awards）1白金3金1銀共5獎項喜訊，其中「屏東燈節─萬年溪燈飾『麟光』」更一舉奪下最高榮譽的白金獎；縣長周春米說，要讓屏東再創奇蹟，閃耀國際。

去年底最早開幕的「四重溪溫泉季」邁入第13年，早期有「四大名湯」美名，四重溪不僅擁有充足日照、強勁的山風、風景優美以及豐厚的人文外，在溫泉公園透過多組沉浸式燈光結合聲音與在地人文元素，打造成光藝術與精緻靜謐的觀光溫泉品牌，展現人們對這片土地的感情與連結，榮獲照明設計金獎。

接續登場的屏東聖誕節以「繽紛粉紅夢境」主題設計12座燈飾，打卡率最高的主燈「造夢廠」裡，有可愛的熊熊廠長將夢想製成禮物，在每半小時的燈光秀中，由小熊推著可愛禮車，將夢想分送給現場民眾，現場閃閃發光的「夢想大道」則搭配著漫天雪花，營造濃厚聖誕氛圍，以夢幻獨特的概念設計，獲得概念設計金獎。

位於車城海口港結合風動藝術的落山風藝術季也不遑多讓，此次主題以「風的頻率」向作家海明威作品「老人與海」致敬，透過台灣、韓國、日本等17組藝術家，在落山風中探索、尋找風的本質，體現出逆風勇敢前行，也謙虛隨風前行的精神，與大自然共同創作出鮮明的藝術品，拿下景觀設計金獎。

「屏東燈節─萬年溪燈飾『麟光』」更是一絕，今年適逢生肖龍年，不僅將蜿蜒綿長的萬年溪比喻為神話中的巨龍，更透過大地之河的竹子為素材雕塑出龍鱗，將萬年溪妝點成閃閃麟光的龍，規則排列的鱗片，也體現河流生命的自然能量與燈光藝術，拿下美國繆思設計大獎最高榮譽白金獎。

縣民公園燈區也以「屏東天空之城」主題拿下概念設計銀獎，除展出13座特色燈飾外，更有高達15米、長192米的「龍躍屏東」主燈，將屏東獨有的人文風采結合天空元素，打造出極具特色的光影藝術裝置，讓來訪的民眾彷彿在天空中遨遊，感受無限的驚喜和樂趣。