屏東放寬石綿建材清理補助資格 估可清1000公噸

為避免一級致癌物石綿流入環境危害人體，屏東縣政府去年起提供縣民免費清理石綿建材廢棄物補助，今年放寬資格，預估可清理超過1000公噸石綿建材廢棄物。

屏東縣政府環境保護局今天發布新聞稿表示，石綿廢棄物妥善清理費用高昂，去年8月底推出免費清理補助，對象限住宅、未達登記規模的個人畜、禽飼養建物，截至今年2月底已清理近30公噸石綿建材廢棄物。

今年寺廟、教堂等宗教場所也可向環保局申請，核准後即可委託合法業者拆除，環保局也可提供免費太空包給民眾使用。

環保局表示，依衛星遙測判讀，屏東約2萬餘棟早年興建含石綿瓦、石綿浪板建材建物，近年已進入汰除高峰期。含石綿建材使用時結構完整尚無危害性，但拆除時易破碎致石綿纖維飛散，進入人類呼吸系統、侵害健康。

環保局說，民眾委託合法業者拆除時，務必依「石綿建材拆除作業危害預防指引」及「建築物拆除施工規範」辦理，穿戴適當防護裝備，切勿貪圖一時方便隨意棄置含石綿建材廢棄物，造成石綿纖維在環境中流布遺害後代。

環保局表示，清理補助申請文件可在環保局官網下載，如果有申請文件填寫相關問題，可電洽08-7351911分機604，由專人協助。