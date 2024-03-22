高雄寶來溫泉公園「湧現粉紅花海」 上千株花旗木綻放

高雄市府去年在六龜寶來地區成功開採第二口溫泉井，確保寶來溫泉和不老溫泉美人湯供給無虞；觀光局推薦當地佔地5.4公頃「寶來花賞溫泉公園」有足湯、大眾池，也有露營車、狩獵帳等供住宿選擇，園區內種植1370株花旗木、河津櫻、等開花喬木，每年3、4月花旗木海盛開，粉紅花海相當浪漫。

觀光局長高閔琳指出，六龜地區寶來溫泉和不老溫泉美人湯遠近馳名，泉質屬於碳酸氫鹽泉，洗後肌膚觸感嫩滑，泡湯完再到寶來花賞溫泉公園欣賞盛開的粉紅花旗木，還有附近的竹林休閒農業園區欣賞紫色浪漫的麝香木美景，「現在正是寶來花賞溫泉公園最美的季節」。

此外寶來花賞溫泉公園為浦來溪頭社戰道起點，戰道全長約3公里，沿山稜線修築且視野遼闊，沿途有竹林、相思林、百里香、梅園等，植物生態豐富，適合全家踏青；鄰近溫泉公園的竹林休閒農業園區，現在正值梅子採收季節，園區小農推出採梅及製作脆梅、梅醋、酵素梅等多項DIY課程供遊客選擇。