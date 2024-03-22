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屏東2萬棟含石綿老屋進入拆除高峰 環保局免費清理廢材資格放寬

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣環保局去年8月推出免費清理石綿建材廢棄物以來已有31件申請，清理近30公噸，今年向中央爭取到經費再放寬資格，預估可清理超過逾千噸。圖／屏東縣環保局提供
屏東縣環保局去年8月推出免費清理石綿建材廢棄物以來已有31件申請，清理近30公噸，今年向中央爭取到經費再放寬資格，預估可清理超過逾千噸。圖／屏東縣環保局提供

石綿被世界衛生組織列為一級致癌物，縣府環保局去年8月推出免費清理石綿建材以來已有31件申請，清理近30公噸，今年向中央爭取到經費再放寬資格，只要「住宅」、「個人農業設施」（未達登記規模之畜禽飼養建物）、「寺廟、教堂等宗教場所」皆可申請，核准後即可委託合法業者拆除，並提供太空包免費使用，預估可清理超過逾千噸。

縣環保局說，依據衛星遙測判讀，屏東縣約有2萬餘棟含石綿瓦、石綿浪板建材的建築物，這些早年興建的建築物，近年已進入汰除高峰期，但石綿廢棄物妥善清理費用高，部分民眾意願低，為避免民眾任意棄置含石綿建材廢棄物，或拆除時飛散散布環境中增加健康風險，環保局自去年8月底推出免費清理補助申請，因向環境部爭取到經費今年決定再放寬申請資格。

環保局提醒，石綿危害途徑主要由呼吸系統吸入石綿纖維，含石綿建材使用時結構完整尚無危害性，但拆除時容易破碎致石綿纖維飛散，有侵害人體健康的風險，民眾委託合法拆除業者進行拆除時，務必依據勞動部「石綿建材拆除作業危害預防指引」及內政部「建築物拆除施工規範」辦理及穿戴適當防護裝備執行拆除作業。

環保局建請縣民呼應政府美意，善用該項免費措施，將石綿廢棄物從環境中移除，切勿貪圖一時方便隨意棄置含石綿建材廢棄物，以免造成石綿纖維在環境中流布、遺害後代子孫。石綿建材廢棄物清理補助申請文件可至縣環保局官網下載，民眾若有申請文件填寫相關問題，可電洽環保局08-7351911分機604，由專人提供協助。

屏東縣環保局去年8月推出免費清理石綿建材廢棄物以來已有31件申請，清理近30公噸，今年向中央爭取到經費再放寬資格，預估可清理超過逾千噸。圖／屏東縣環保局提供
屏東縣環保局去年8月推出免費清理石綿建材廢棄物以來已有31件申請，清理近30公噸，今年向中央爭取到經費再放寬資格，預估可清理超過逾千噸。圖／屏東縣環保局提供
屏東縣環保局去年8月推出免費清理石綿建材廢棄物以來已有31件申請，清理近30公噸，今年向中央爭取到經費再放寬資格，預估可清理超過逾千噸。圖／屏東縣環保局提供
屏東縣環保局去年8月推出免費清理石綿建材廢棄物以來已有31件申請，清理近30公噸，今年向中央爭取到經費再放寬資格，預估可清理超過逾千噸。圖／屏東縣環保局提供
屏東縣環保局去年8月推出免費清理石綿建材廢棄物以來已有31件申請，清理近30公噸，今年向中央爭取到經費再放寬資格，預估可清理超過逾千噸。圖／屏東縣環保局提供
屏東縣環保局去年8月推出免費清理石綿建材廢棄物以來已有31件申請，清理近30公噸，今年向中央爭取到經費再放寬資格，預估可清理超過逾千噸。圖／屏東縣環保局提供

屏東縣 廢棄物 建築 癌症 石綿瓦

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