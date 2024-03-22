高雄傳統市場違停爆量 學者籲增公共單車、公車站點

高雄市傳統市場周圍停車位僧多粥少，成為違停檢舉熱區，前金、內惟、武廟等市場周邊路段，近兩年被檢舉違停超過1000件，自由黃昏市場去年違停檢舉案也近千件。警方獲報到場處理，不論驅離或者開單都難免摩擦。

攤商建議，在市場邊找出閒置空間增設停車位，學者則建議市府增設公共自行車，便利民眾騎到市場採買。

警方統計，前金、內惟及武廟等熱門市場，近兩年違停檢舉案約1000到1500件不等，承辦警官說，疫後經濟漸復甦，熱門傳統市場幾乎都有違規停車問題，警方獲報不得不處理。

義守大學財金系教授李樑堅說，違規停車是不對的事，但民眾採購民生用品，暫停幾分鐘也是人性，如果設立暫時區間，方便採買民眾暫時停車，除有車禍風險，也會引起其他用路人抗議，著實兩難，建議市府除增設停車格位，也可在傳統市場增設公共自行車或公車站點；市場也應自行設法增加停車空間。

議員湯詠瑜贊同市府宣導及鼓勵民眾騎腳踏車或搭乘大眾運輸工具到市場買菜，建議交通局在周圍多找閒置空間增設停車位。議員白喬茵說，停車位不足是每個菜籃族的痛，市府或可評估獎勵市場周邊閒置店面，設置停車或寄車空間，熱門市場周邊則實施機車隔日收費機制，減少機車長期占用，提高流動率。

白喬茵並表示，左營哈囉市場，半條蓮潭路都可停車，可作為其他市場參考， 但需慎重考量周邊車流，避免人車爭道。