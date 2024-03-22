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鳳山2坑填完又陷 議員批做表面

聯合報／ 記者王勇超王昭月／高雄報導
高市鳳山區文南街13日進行路面刨鋪工程，道路突然出現坑洞，水利局先進行地質改良，接續翻修管線。圖／水利局提供
高市鳳山區文南街13日進行路面刨鋪工程，道路突然出現坑洞，水利局先進行地質改良，接續翻修管線。圖／水利局提供

高雄鳳山區文南街13日刨鋪路面，道路突然出現2坑洞，路底淘空至少3公尺，汙水等管線露出。市府當天派人先回填混凝土並鋪上柏油，不料隔天又下陷，昨晚更有汙水自陰井溢出；近期各地天坑問題受矚目，民代直言，市府不找出哪個管線破裂就直接回填，「只做表面功夫」，擾民又浪費民脂民膏。

鳳山區文南街不平整，本月13日重新刨鋪，施工過程出現直徑分別0.8公尺、1.2公尺的破洞，相隔約1.5公尺，研判路底淘空，汙水管及中華電信、自來水公司管線「全都露」。市議員李雅靜當天趕赴現場，建議查清楚再回填，市府卻先用低強度混凝土回填並鋪柏油，她氣得開直播點名市長陳其邁「不要再坐在辦公室」。沒想到這處坑洞隔天又下陷，前天有汙水自陰井溢出。

文英里長鄭鴻章說，文南街坑洞，水利局確認是汙水管線接頭老化滲漏造成，調派機具翻修，但地質條件不佳停工幾天，前晚汙水即從陰井冒出，幸好沒有波及民宅。

李雅靜昨天說，她第一時間要求市府查清楚，市府卻直接回填敷衍了事，顯然是「頭痛醫頭、腳痛醫腳」。水利局解釋，當時路面下陷達一定深度，較難判斷是何種管線破損，基於維護用路人安全，才以低強度混凝土回填，維持路面穩固，隔日就進場檢修汙水管。

水利局表示，目前已將老化的汙水管接頭固化保護，此案可能受施工影響，原有汙水管線輸水功能下降，以致前晚家戶用水尖峰時段，汙水大量排出，昨完成施工後，陰井冒水情形就不會再發生。

李雅靜 水利局 老化

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