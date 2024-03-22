前金市場違停檢舉多 攤商憂生計

高雄前金第一公有市場附近民營停車場改建大樓後，開車採買的民眾停車不便，常臨時在路邊停車，結果近來遭瘋狂檢舉，攤商埋怨客人停好沒幾分鐘，警察就來，大家怕被開單連忙移車，有人差點跌倒，有人乾脆不來買菜，生意都快做不下去，高市交通局指會持續增闢機車格及停車位，但仍呼籲民眾合法停好車，再買菜。

前金市場距離市立大同醫院不遠，附近有必比登推介店家，市場內賣蔬果、肉品、海鮮及各旗魚黑輪等各式美味熟食，更有文青咖啡店，是熱門傳統市場。不過市場賣菜業者說，市場斜對面民營停車場1年半前改建大樓，開車來買菜的長輩改為路邊臨停，常被警方驅離、開單，很多熟客認為難停車，乾脆不來，市場生意愈來愈差。

一名賣水果的婦人說，有客人在路邊臨時停車，車停沒幾分鐘，警察就來，客人連忙移車，差點跌倒。常來買菜的黃小姐說，市場外的自強路有機車格，但常被上班族停滿，路邊停車格也一位難求；若到300公尺外的前金合發立體停車場停車，走路至少5分鐘，遇到下雨就更不方便。

新興警分局表示，前金市場今年2月1日至3月20日，經1999市民專線及110報案專線的檢舉違停案共113件，集中在上午營業時段，警方持續請商家落實自主管理，也引導民眾到周邊停車格或立體停車塔停車，避免造成交通阻塞或事故。

高市交通局說，前金市場周邊300公尺範圍內共10個停車場、881格汽車格位，路邊有102格汽車位，合發立體停車場內有648格汽車停車位，停車空間尚有餘裕。近年來前金市場的消費者多住附近，大部分騎車或走路來市場採買，交通局會持續會勘，找尋適當空間增加停車位，解決市民不便。