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五月天演唱會高捷增班疏人潮 世運站長將演唱這些歌曲

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
世運站長林忠明（右）將演唱五月天知名歌曲，包括志明與春嬌、知足、突然好想你等。圖／本報資料照
世運站長林忠明（右）將演唱五月天知名歌曲，包括志明與春嬌、知足、突然好想你等。圖／本報資料照

天團五月天3月23、24、29、30、31日，連兩周將於高雄世運主場館舉辦萬人演唱會，因應人潮，高雄捷運調整列車班距為4分鐘一班，並備有加班車。高捷也預告，世運站長林忠明將演唱五月天知名歌曲，包括志明與春嬌、知足、突然好想你等，歌迷不要錯過。

高捷預估，演唱會散場時間在22:30進入運輸高峰，將以空車加班車及縮短營運班距因應，往小港方向班距可達3分鐘一班，預計可於90分鐘內完成疏運。也提醒旅客3分鐘班距空車會從R17世運站開放載客，切勿搭乘回頭車。

若因安可曲延後散場，高捷亦會延長營運時間，直至將所有旅客載運完畢為止，請安心搭乘。演唱會散場後，往小港方向旅客請走世運大道北側人行道；往岡山方向旅客請先通過世運大道走南側人行道，務必依照現場人員或指示牌依序進站搭車。

到達車站出入口時可先取出票卡，加速進站搭車，高捷提醒，因現場不販售單程票，請多加使用電子票證進站搭車。「被捷運耽誤的歌手」世運站長林忠明，也將在散場時演唱五月天知名歌曲，包括溫柔、洋蔥、志明與春嬌、知足、突然好想你等。

另外3月22至24日夢時代高雄櫻花季演唱會，高雄輕軌配合散場將延後末班車。因散場人潮較多，高捷建議民眾可步行至捷運R6凱旋站；另參加3月30至31日駁二大港開唱演唱會歌迷，散場亦可步行至捷運O2鹽埕埔站搭乘捷運。

五月天連兩周將於高雄世運主場館舉辦萬人演唱會，高雄捷運調整列車班距為4分鐘一班，並備有加班車。圖／高捷提供
五月天連兩周將於高雄世運主場館舉辦萬人演唱會，高雄捷運調整列車班距為4分鐘一班，並備有加班車。圖／高捷提供

捷運 演唱會 高捷

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