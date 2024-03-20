快訊

00939官網「淨值」14.98元…收盤價瀕臨破發！ 成交量高達77萬多

台積電嘉義設廠用水掀爭議！水利署計畫由雲林支援 地方跳腳

獨／新壽增資資喬不攏 黃天牧氣到直接找吳家兩兄弟面談

恆春民謠傳唱國際 「半島風聲相放伴」4月赴美演出

中央社／ 屏東縣20日電
「半島風聲 相放伴」音樂劇以唱民謠的女人為主題，展現恆春民謠音樂性和文學性。中央社 中央社
「半島風聲 相放伴」音樂劇以唱民謠的女人為主題，展現恆春民謠音樂性和文學性。中央社 中央社

屏東恆春民謠音樂劇場「半島風聲 相放伴」有在地獨特魅力，縣府與文化部紐約台北文化中心等攜手台美文化交流，傳藝師4月赴美演出，將傳唱百年的民謠文化輸出國際。

屏東縣政府今天舉行「恆春民謠前進美國唱乎世界聽」記者會，自製的恆春民謠音樂劇場「半島風聲 相放伴」將登上國際舞台；縣府、駐紐約台北經濟文化辦事處、文化部駐紐約台北文化中心與密西根人文協會攜手台美文化交流，4月恆春民謠傳藝師將赴美巡演2場，讓世界看見台灣，感受屏東恆春民謠的獨特魅力。

此次訪美行程，由駐紐約台北文化中心與密西根人文協會聯手促成，記者會中，駐紐約台北文化中心主任張惠君及密西根人文協會長楊逸鴻，也透過影片及錄音表達祝福與歡迎之意。

屏東縣文化處長吳明榮會中說明，「半島風聲 相放伴」從2019年半島歌謠祭出發，挾著好口碑展開巡演，受到許多讚賞和支持。今年由縣府率領民謠傳藝師於4月25日至5月2日訪美交流，2場演出分別在4月27日密西根州安娜堡市立圖書館城中館、4月30日於駐紐約台北經濟文化辦事處舉行。

文化處說，這齣由老中青三代詮釋的半島故事與動人月琴歌聲，讓觀眾感動催淚，希望藉由訪美演出，唱給世界聽，不論是在美僑胞或當地居民，都能看見來自台灣土地最真實的文化生命力。

張惠君表示，5月適逢美國亞裔傳統月，也是最容易吸引各界對於亞洲文化感興趣的時機點。這次邀請民謠藝師團登上美國紐約和密西根舞台，用最在地的歌聲和故事，向美國主流社會推廣最具台灣人文特色的民謠文化。

楊逸鴻以錄音方式表達歡迎並表示，屏東縣恆春民謠與滿州民謠是台灣最珍貴的無形文化資產，長輩及年輕世代質樸純粹的歌聲與曲調，必定會感動美國群眾，留下最美好的記憶。

「半島風聲 相放伴」以「唱民謠的女人」為主題，將恆春在地的女性月琴傳人作為整齣戲的發展核心，透過屏東新世代創作者的視角，帶領觀眾看見恆春與滿州特殊的人文風俗與地景，老中青一起彈唱民謠，展現恆春民謠開枝散葉、世代傳承的特色。

劇場 屏東縣政府 恆春 文化資產 文化部 看見台灣 紐約 舞台 音樂劇

延伸閱讀

歷經20年、6任鎮長推動今啟用 恆春納骨堂從無到有漫長又艱辛

尋找下一個陳達、陳明章 台灣民謠種子傳習計畫開跑

紐約辦金融博物館募款宴會 為收藏金融史珍品籌集百萬美元

基隆文化中心廣場鋪草皮供遊憩 民憂吸廢氣、被車撞

相關新聞

高雄市登革熱疫情蠢蠢欲動 這4區要特別注意

時序進入春季，登革熱疫情也蠢蠢欲動，高雄市政府20日舉辦38區「防登革熱日」社區總動員暨環境大掃蕩活動，有300多人參加...

恆春民謠傳唱國際 「半島風聲相放伴」4月赴美演出

屏東恆春民謠音樂劇場「半島風聲 相放伴」有在地獨特魅力，縣府與文化部駐紐約台北文化中心等攜手台美文化交流，傳藝師4月赴美...

歷經20年、6任鎮長推動終於啟用 恆春納骨堂從無到有漫長又艱辛

屏東縣33鄉鎮市有200多座公墓，隨時代變遷，縣府近年推動火化晉塔和公墓活化，各鄉鎮市因主客觀因素遭遇不少困難，恆春鎮公...

岡山廢棄物掩埋廠昨夜燒8小時 環保局將祭重罰

高雄岡山區華崗路一處廢棄物掩埋場昨晚近7點多濃煙直竄天際，高市消防局調動前往灌救，至今晨3點19分多才撲滅，這處掩埋場因...

周春米參訪全球最大太空衛星展 向國際太空業者招商  

屏東縣長周春米在美國時間3月19日至華盛頓哥倫比亞特區參訪全球最大太空衛星年度大展「Satellite 2024」，並與...

疑金廈大橋公投案遭杯葛 陳滄江抗議

金門縣前議員陳滄江推動「興建金廈大橋公民投票案」，他質疑中央刻意杯葛，昨揚言要號召旅外金門鄉親一起上街頭抗議，展現民意力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。