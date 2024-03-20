歷經20年、6任鎮長推動終於啟用 恆春納骨堂從無到有漫長又艱辛

屏東縣33鄉鎮市有200多座公墓，隨時代變遷，縣府近年推動火化晉塔和公墓活化，各鄉鎮市因主客觀因素遭遇不少困難，恆春鎮公所斥資1.5億元興建的孝親生命紀念園區今天（20日）啟用，鎮長尤史經回顧歷經20年、6任鎮長推動，感嘆「過程漫長艱辛，真的不容易！」；縣府民政處說，籌設中的枋山和瑪家2鄉，是完成「1鄉鎮1納骨堂」的最後2塊拼圖。

在任內將興建納骨堂化為行動的前恆春鎮長盧玉棟今天出席啟用儀式，他有感而發說，恆春半島是國旅勝地，但景觀雜亂且禁葬的公墓隨處可見，有的就在大馬路邊，不僅有礙觀瞻，恆春鄉親更有不能落葉歸根的遺憾，公所規畫在恆春鎮大光里第18公墓建納骨堂，但經費取得、環保和殯葬聯外道路的法規問題一一浮現，過程之艱辛，可謂一言難盡。

恆春鎮有23個公墓，鎮公所選在地理位置適中的第18公墓區，原規畫8000萬元、興建0.9公頃的孝親生命紀念園區，6年前破土後，聯外道路無法需達到法規要求的6公尺，用地徵收一度遇抗爭被擱置，直到補選的鎮長陳文弘上任後才動工，因位於國家公園範圍內，光是水土保持就花了3年，工程經費追加至1.5億元，去年5月取得使用執照後收費條例也經代表會通過，直到今天啟用。

尤史經說，生命紀念館啟用後可讓先人落葉歸根，子孫也能免去到外鄉鎮祭祀的舟車勞頓，也將推動鄉親為先人撿骨後遷入塔內安奉，未來逐步改善公墓景觀；目前1期提供6776個塔位，價位3至5萬元，神主牌2萬元，在地里民優惠1萬元，低收免收規費，外地民眾加倍，第一階段登記400多位民眾已抽籤決定選位順序，明天起開放進堂，未來視需求增加擴增塔位。

縣府民政處說，近年推動「1鄉鎮1納骨堂」，恆春鎮半島6鄉鎮中，恆春鎮今天啟用，枋山鄉有大型民營納骨堂，車城、滿州和原民獅子、牡丹鄉立納骨設施已陸續啟用，另籌設中的枋山和原鄉瑪家2鄉，將是完成全面現代化的最後2塊拼圖，為縣府推動公墓活化利用奠定好基礎。