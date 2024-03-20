屏縣評估裁併小學 居民連署反對

屏東縣府教育處今年針對內埔鄉僑智國小、高樹鄉舊寮國小與屏市凌雲國小3校，啟動裁併校專案評估，3月底將由教育審查委員審議，決定學校去留。反對僑智國小廢校家長、村民，昨由縣議員洪明江陪同，向教育處長楊英雪遞交400名村民連署的陳情書，希望縣府暫緩停辦，協助轉型；舊寮國小裁併校引發地方反彈，21日到縣府遞交陳情書。教育處表示，鄉親意見彙整提供給教育審議委員，預計5月公告結果。

縣議員洪明江昨在議會召開僑智國小裁併校協調會，50多名鄉親到場，高舉白布條寫著「反對廢校，支持轉型」，縣議員李世淦、徐榮耀、蔣月惠、華德福專家、教育處長楊英雪與會。

洪明江說，少子化衝擊，教育不能用投資效益衡量，縣府應思考如何提升教育品質，鼓勵發展成為特色學校以利招生。

美和村長利文堂與學生家長等人帶著400份村民連署陳情書到場，表達全村反對裁併校。

利文堂說，裁併校失去社區文化與認同，家長因孩子教育問題外移，長期恐造成社區沒落。屏東縣人智學永續教育協會表示，請縣府審慎評估由地方、民間共同提出轉型方案「老少共學示範實驗中心-僑智華德福實驗小學」。

教育處長楊英雪說，內埔鄉是大學區制，僑智國小學區學童就讀該校比率低，108到112學年度學區新生平均報到率25%。會關注各方意見，提供給教育審議委員會做為審議參據，審議結果送中央備查，預計會在5月公告。