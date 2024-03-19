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99歲老里長離世 家屬擬捐出獎章

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導

高雄市新興區德生里前里長楊山林服務鄉里超過半世紀，卸任後移居苓雅區，20年來天天往返故居服務不中斷。年近百歲的楊山林去年底車禍後健康急轉直下，不幸於13日辭世。家人說，楊山林生前獲內政部頒發3面獎章，雖是留給後代子孫的珍貴資產，但有意捐贈給市府收藏，見證榮耀過往。

楊山林出生於1926年，27歲當選里長，開啟54年服務人生，起初里長事務補助費僅50元，逐漸調整至4萬元。兒子楊振齊回憶，父親熱心公益，早年在台南賣地助學，喜歡服務里民，當里長時天天忙進忙出，常常看不見人，退下來後一樣閒不下來。

「他堅持天天騎車回去德生里，繼續服務里民。」楊振齊說，父親里長卸任時已經80歲，因為市府都更因素，舉家遷移至苓雅區居住，家人勸他放下重擔休息，不過他仍堅持要幫忙資源回收等項工作，就是喜歡服務地方。

楊山林13日離世，享耆壽99歲，23日將在德生教會舉辦追思告別禮拜。家人在靈堂前擺放內政部依專業獎章辦法頒發的獎章，分別是服務30年、40年及50年的1到3等獎章，另外還有2面純金獎牌，榮耀陪伴左右。

高雄市立歷史博物館指出，3面內政部獎章得以一窺地方自治制度的訊息及歷史，楊里長家人若要捐贈，將送典藏委員會審議。

內政部 家人 高雄市

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