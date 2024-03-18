壽山大量藤蔓遭砍 政府批山友「誤認外來種」擾亂生態

高雄壽山為珊瑚礁石灰岩地質，不少本土種藤本植物有助增加喬木在珊瑚礁地質上的穩固性，但上周起大量山徑附近的藤蔓遭人砍斷，管理處研判是蔓藤纏繞樹木，山友擔心蔓藤遮蔭樹冠層，或是誤認為外來入侵種而移除，強調山區域內禁止採折花木，最高可處3千罰緩。

壽山國家公園管理處表示，壽山包含126種以上的藤本植物，近日有民眾發現山區多處原生種蔓藤遭砍斷，包含的種類多種，不侷限只有市場上流通的菊花木，位置雖鄰近步道之處，但不致影響行人通行，推測是山友擔心蔓藤遮蔭樹冠層，或是誤認其為外來入侵種，而進行的移除行為。

壽山地質屬珊瑚礁石灰岩惡地，土壤層淺薄，林木以喬木、灌木及多樣的藤本植物組成，交互纏繞的藤本能增加喬木在土壤層淺薄的珊瑚礁地質上的穩固性，也降低強降雨對表土及珊瑚礁的侵蝕；管理處副處長劉守禮表示，多次颱風侵擾的過程中，可發現原始林的風倒木會比人工林的倒木少，藤本植物具一定重要性。

劉守禮說，當地部分原生種藤本植物是寡食性蝶類的食草，例如小紫斑蝶與盤龍木，不同季節交替長葉及開花結果的各種蔓藤也為野生動物提供食物來源，生態上很重要；對於近來的砍斷植物行為，依據國家公園法第13條第4款規定，國家公園區域內禁止採折花木，違者最高處以3000元罰緩。