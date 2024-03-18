伊甸安居號召志工清掃火燒屋 為身障母子修繕家園

屏東縣萬丹鄉一家三口身障郭姓母子，3月8日暗夜一場大火，家中遭燒毀，房子在兩年多前在伊甸安居修繕家園協助修補後暫時居住，如今卻遇大火，伊甸安居修繕家園獲悉後，今再度到郭家出任務，號召志工協助清理雜物並募集物資，盼讓母子三人日後重返住處，安心居住。

2年多前，伊甸安居修繕團曾協郭家母子，修補三合院屋頂、主堂客廳及臥室電線更新重拉、天花板修補工程及室內油漆。未料今年3月8日深夜，後堂堆滿雜物倉庫，疑因電器老舊走火，引發火災。無情大火，燒毀屋內所有家具及物品，幸好人員平安，但讓原本困苦家庭，雪上加霜。

伊甸無障礙住宅發展中心主任沈秉諭說，獲悉後，隨即與伊甸屏東雅博服務中心合作，啟動關懷行動。除募集家電用品、家具，提供生活支持，召集10名羅賴把志工，協助案家清掃家裡、粉刷室內天花板及牆面，並媒合專業團隊，進行電路管線整理，讓母子三人在重返住屋處時，能有安心、安全的居家環境。

沈秉諭說，老屋背後潛藏許多問題，除整體房屋結構脆弱，電線、管路老舊，若未定期檢修、更換，若不當使用電器，就容易導致跳電，甚至引發火災。

志工今天到萬丹郭家展開清理，議員洪宗麒說，他長期關心郭家母子情況，幫忙清掃協助。郭母帶著兩個兒子，大兒子37歲阿昌、次子35歲阿汛，一家三口都是身心障礙者，因次子阿汛是重度自閉症，2021年4月起，由伊甸基金會提供身障個管服務，兩年前，社工訪視時，看見居家環境惡劣，因此申請修繕服務。

伊甸基金會表示，火災發生後，啟動社政臨時照顧資源緊急安頓二兄弟，讓二兄弟暫時有臨時居住所，也為其連結伊甸的失能家庭補助計畫，盡快回到生活正軌。

今天除了伊甸羅賴把志工團隊、議員洪宗麒團隊、屏東縣花木蘭文化產業發展協會，都一起來幫忙，清掃家園，協助媒合相關資源，需要約兩周整修。