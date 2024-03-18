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服務半世紀 99歲高雄老里長帶3面勳章光榮離世

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市新興區德生里前里長楊山林辭世，家人將他生前獲得的服務獎狀放在靈堂，榮耀常相左右。記者徐白櫻／攝影
高雄市新興區德生里前里長楊山林辭世，家人將他生前獲得的服務獎狀放在靈堂，榮耀常相左右。記者徐白櫻／攝影

高雄市新興區德生里前里長楊山林服務鄉里超過半世紀，卸任後移居苓雅區，20年來天天往返故居服務鄉親不中斷。年近百歲的楊山林去年底車禍後健康急轉直下，不幸於13日辭世。家人說，楊山林生前獲內政部頒發3面獎章，雖是留給後代子孫的珍貴資產，但有意捐贈給市府收藏，永久留存美好記憶。

楊山林出生於1926年，27歲當選里長，開啟54年的服務人生，剛開始工作是無給職，後來薪水一路從50元躍升至4萬元。兒子楊振齊回憶，父親熱心公益，早年在台南賣地助學，喜歡服務里民，當里長時天天忙進忙出，常常看不見人，退下來後一樣閒不下來。

「堅持天天騎車回去德生里，繼續服務里民。」楊振齊說，父親里長卸任時已經80歲，因為市府都更因素，舉家遷移至苓雅區居住，家人勸他放下重擔休息，不過他仍堅持要幫忙資源回收等項工作，就是喜歡服務地方。

楊山林13日離世，享耆壽99歲，23日將在德生教會舉辦追思告別禮拜。家人在靈堂前擺放內政部依專業獎章辦法，服務30年、40年及50年所頒發的一至三等獎章，另外還有2面純金獎牌，榮耀陪伴左右。

高雄市立歷史博物館指出，3面內政部獎章得以一窺地方自治制度的訊息及歷史，楊里長家人若要捐贈，將送典藏委員會審議。

高雄市新興區德生里前里長楊山林辭世，兒子說，這些獎章是父親一生引以為傲的物品。記者徐白櫻／攝影
高雄市新興區德生里前里長楊山林辭世，兒子說，這些獎章是父親一生引以為傲的物品。記者徐白櫻／攝影
楊山林生前曾獲內政部頒發一等、二等、三等獎章，還有一面國民黨高市黨部贈送的純金獎牌（左一），慶賀他高票當選。記者徐白櫻／攝影
楊山林生前曾獲內政部頒發一等、二等、三等獎章，還有一面國民黨高市黨部贈送的純金獎牌（左一），慶賀他高票當選。記者徐白櫻／攝影

內政部 家人 高雄市

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