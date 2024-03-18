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宋江陣頭大賽 外國客擲筊抽籤詩「好有趣」
2024全國創意宋江陣頭大賽在3月16日於內門紫竹寺前熱烈展開，經過連續兩天初賽後，從全台9支隊伍中再選出7支隊伍進入3月23日的決賽擂台。兩天活動吸引不少民眾前來觀賞，遠從德國、義大利來的遊客體驗擲筊、抽籤詩，直呼新鮮有趣。
來自新北、台南、桃園、彰化、雲林等地共9組參賽隊伍 ，於3月16日齊聚內門紫竹寺，展開2024全國創意宋江陣頭大賽，各個身懷絕技，展現辛苦演練成果。
經過精彩激烈的2天初賽，國立台南大學、雲林縣立西螺國中、永康國中翰林獅隊、龍華宋江、萬象齊陣、加樂龍武聯隊、南市立歸南國小等隊伍順利入圍，將於3月23日決賽擂台一決高下，爭取最高榮譽冠軍80萬元獎金。
評審長鄭安寶說，各隊伍都拿出集訓的成果，氣勢磅礡，鼓陣、舞蹈律動表現平均很好，舞獅及畫臉也有模有樣，基本功到位，用心選用配樂，十分精彩。但不忘提醒大家比賽時仍要注意安全，傳統及創意各占35%，希望參賽隊伍要並重發揮。
活動當天除了宋江陣大賽，還有許多當地風土民情讓人體驗，從德國及義大利來的遊客就開心體驗擲茭、抽籤詩及宋江陣兵器架式擺拍，直呼新鮮有趣。
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