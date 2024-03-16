學生在外租屋也能申請租金補貼！高市府提醒別放棄權益

內政部300億擴大租金補貼專案去年7月開辦，高雄市迄今有7.7萬餘戶提出申請，比111年度增加3萬餘戶，中央複核通過近5.9萬戶，核算下來每月約獲補助1800到7200元不等，對租屋族不無小補，不少在外租屋的學生族詢問，能否申補貼？高市都發局表示，年滿18歲符合資格的民眾，就能申請。

內政部300億元擴大租金補貼專案，照顧對象為家庭所得每人每月4萬3257元以下的租屋家庭；高市府體恤年輕租屋家庭，家庭所得每人每月在4萬3258至5萬0467元者，則提供增額租金補貼。包括單身青年、育有未成年子女、新婚家庭或經濟社會弱勢身分者，均訂有不同補貼額度或加碼倍數，核算下來每月約1800元到7200元不等。

高雄市都發局表示，由於資格放寬及加碼補貼，高雄市申請相當踴躍，迄今有7.7萬多戶提出申請，將受理至今年12月31日，年滿18歲並有簽訂租賃契約都可申請，也包括外地來高雄求學的租屋學生，隨到隨辦。

租金補貼諮詢專線人員常接獲學生詢問，父母住自有住宅，他們在外租屋是否能申請租金補貼?都發局長吳文彥說，租金補貼審查對象包括申請人、配偶、申請人或配偶的未成年子女、受申請人或其配偶監護之人等，因此即使父母有自有住宅，無論房子是否在高雄，只要符合民法年滿18歲的規定，並有租屋事實，都可申請租金補貼。

吳文彥說明，相關申請案以3個月內完成審查為原則，再交由內政部核定及撥款，撥款期數是以申請當時的月分起始，高雄市7.7萬戶申請案件中，審核完成率達92%，居六都第二，至今年2月底，約5.9萬案獲中央複核通過，符合資格者可至高市府四維中心6樓都發局洽辦；或上線上申請網址：https://has.cpami.gov.tw/subsidyOnline/house300e/。