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打造全台指標性野營活動品牌 「北野祭」本月底屏東高樹登場

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東北野祭將帶領民眾透過露營、野餐等氛圍，融入屏北原野自然中，體驗都會之外的原野生活享受。 圖／屏東縣政府提供
屏東北野祭將帶領民眾透過露營、野餐等氛圍，融入屏北原野自然中，體驗都會之外的原野生活享受。 圖／屏東縣政府提供

全台露營、車宿風潮正夯，屏東縣有21處合法露營場，縣府定3月29日至31日在高樹新豐親水公園舉辦首屆「屏東北野祭」，邀露營帳篷、野營設備及露營車業者參與、帳篷租賃體驗外，餐飲店家並供應野營的烤肉和輕食和20組樂團、DJ接力演出，讓營友在原野懷抱、營火簇擁、微醺音樂氛圍下，享受貼近大自然的生活新方式。

縣府交通旅遊處長黃國維說，全台瘋露營，一般都是業者和營友自辦小型活動，為鼓勵民眾走向戶外，體驗親近自然的生活模式，縣府整合露營相關資源，選在屏北高樹新豐親水公園舉辦連續3天的大型野營活動，時間從下午2至9時免費進場，用易上手又方便的戶外旅遊方式，體驗都會之外的原野生活享受，盼成為全台指標性的野營活動品牌。

他說，北野祭核心概念是「走入山野」，以「向野而生」、「歸於自然」為主軸，邀在地農產品及格店家出席，有來自霧台「烤肉吉」的原木燻烤肉、日式炭火串燒，另有碳烤起司牛肉堡、碳烤沙爹、美式野火手撕雞、炙燒鹹豬肉風味鹹派、山上馬告鹹派等，蔬食有酸種麵包三明治、蘿蔔糕佐溫沙拉供選，可感受不一樣的屏北美食。

「屏東北野祭」邀多家知名露營帳篷、野營周邊設備及露營車共同響應，現場提供露營帳篷讓民眾租賃體驗，由達人教學第一次搭棚就上手；舞台區邀饒舌歌手「國蛋」、「春艷」、「雷擎」外，也特邀在地歌手，有以母語創作饒舌曲風的金曲歌手「葛西瓦」、泰武鄉吾魯滋部落排灣族的「巴查克」等超過20組演出，另有親子互動體驗區。

黃國維說，主視覺加入在地設計元素，除「山巒」、「溪流」、「自然景觀」創作外，以屏北知名的農特產品「鳳梨」、「芋頭」、「棗子」以及「清溪水流」為視覺代表色，打造專屬北野祭的活動主視覺，活動系列的周邊商品，已於3月8日在官網開放預購。

屏東北野祭將帶領民眾透過露營、野餐等氛圍，融入屏北原野自然中，體驗都會之外的原野生活享受。 圖／屏東縣政府提供
屏東北野祭將帶領民眾透過露營、野餐等氛圍，融入屏北原野自然中，體驗都會之外的原野生活享受。 圖／屏東縣政府提供
屏東北野祭將帶領民眾透過露營、野餐等氛圍，融入屏北原野自然中，體驗都會之外的原野生活享受。 圖／屏東縣政府提供
屏東北野祭將帶領民眾透過露營、野餐等氛圍，融入屏北原野自然中，體驗都會之外的原野生活享受。 圖／屏東縣政府提供

屏東縣 烤肉 露營

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