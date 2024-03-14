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大林蒲遷村傳高價賣地 高市府：非事實

聯合報／ 記者潘奕言王昭月／高雄報導
網傳高市府取得大林蒲土地將高價出售財團，市府駁斥。圖為大林蒲空拍。圖／高雄市都發局提供
網傳高市府取得大林蒲土地將高價出售財團，市府駁斥。圖為大林蒲空拍。圖／高雄市都發局提供

高雄大林蒲遷村案已啟動意願調查，網路社群卻頻傳市府取得大林蒲土地，是要高價出售財團，大林蒲沿海6里遷村自救會指出，大林蒲農地徵收1坪才4萬，比1989年中油徵收價格還低。目前傳石化集團將買大林蒲41公頃土地做氫氣能源工廠，市府1坪可賣60萬元，分明與民爭利，坑殺百姓，高市府都發局澄清此訊息是斷章取義、扭曲事實。

大林蒲遷村案啟動意願調查，將辦63場次，由於採分批說明，居民認為市府意圖各個擊破，並傳出石化集團要買遷村後的土地做氫氣能源工廠，1坪60萬元，比徵收農地的價碼高出15倍！

大林蒲沿海6里遷村自救會長黃琨育說，網傳的文章內容是他爆的，去年北上舉行記者會就公開，至於財團高價買地一事，周刊也發布。大林蒲農地徵收價遠比早年中油徵收價格還低，這不是市府在與民爭利？

都發局發聲明強調多數居民均表達同意遷村，但網路卻出現不實訊息誤導民眾。經查證相關雜誌及報導，都證實流傳的內容虛假，刻意移植拼湊文章，斷章取義、扭曲事實。大林蒲遷村所涉的農業區土地，價格經專業鑑估，以市價加4成，協議價格最高達6萬多元。中油早期買沿海路側的土地非農業區，兩者土地使用分區、需求背景、時間等條件都不同，不應混淆。

都發局指出，新材料循環產業園區由經濟部開發，開發後將以租用為主，目前尚未開發，市府如何售地？請民眾勿聽信謠言。

中油 網路 農地

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