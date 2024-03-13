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真有神蹟？ 向神明祈願賜籤詩號碼中頭獎 建廟基金有著落了
屏東縣郭姓男子因主持的廟宇神明交代廟宇今年要重建，他向主神中壇元帥祈求「建廟基金」，他用籤詩號碼擲筊問神明，就在土地公生日前一天中今彩539的頭獎八百萬元，他還發出400份200元紅包，跟大家分享喜氣，超級幸運。
郭姓男子今現身分享，他說，當下獲知中頭獎「嚇到了！」，還以為朋友打來是詐騙電話，還掛朋友電話，後來朋友傳訊息告訴他，真的中了頭獎。
屏東縣內埔鄉南海宮統兵府，因現址較小，廟方因神明「辦事」，10年前開始尋覓新廟地，郭男說，中壇元帥今年過年時，特別指示他今年新廟一定要動土，神明有交代，他也稟報請神明顯神通。
郭姓男子說，他請朋友幫忙簽5組號碼，兩組是家人生日、一組電腦選號，兩組是跟神明抽籤擲筊的號碼，兩次抽籤擲筊方式不同。
郭男說，中頭獎的號碼是跟神明抽籤擲筊第二組號碼，他用抽籤的籤筒，逐個抽出後，擲筊問神明，若超過39號就拿掉，抽籤得出05、10、27、37、38，他心想「這個號碼會開嗎？」，很奇怪的號碼，請朋友幫忙在潮州彩券行下注，真的是有神蹟。
根據台彩官網資訊，第113000060期今彩539，3月9日開獎，中獎號碼「05、10、27、37、38」，頭獎開出3注，在屏東縣、桃園市與花蓮縣，每注可得800萬元。
郭男說，他將好運跟信徒分享，發出400包兩百元紅包。頭彩800萬元，扣稅後，可領取約600多萬元，神明用祂方式籌措建廟基金，將全部用在神明身上，已看好幾塊地，神明決定未來新居。
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