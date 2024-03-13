屏東北野祭露營風3月底連吹3天 山野聽音樂享美食

屏東縣府尋找屏北地區新生活模式，以在地群山特性，開發出「屏東北野祭」，29日起連3天在高樹鄉親水公園登場，結合露營及野餐，民眾可在山野間聽音樂、品在地美食。

屏縣府今天舉行「屏東北野祭」活動說明會，交通旅遊處長黃國維會中表示，邀集多家露營帳篷、野營周邊設備及露營車共同響應，包含歐洲露營車ADRIA-TAIWAN、福斯露營車、馬布谷戶外、JINGYO靜幽、初露、樂活不露、Turbotent、ZAMPURE等國內外知名品牌，現場也會提供露營帳篷讓民眾租賃體驗，由達人現場教學搭帳棚。

黃國維說，舞台區也會有Funk、Soul、Jazz、Disco、House各種曲風的DJ演出，邀請顏社旗下的饒舌歌手國蛋、春艷及台灣Finger Drumming代表人物PUZZLEMAN、雷擎、LINION及阿夫Suhf；也會有屏東在地歌手，以母語創作饒舌曲風的金曲歌手葛西瓦，及泰武鄉排灣族巴查克等超過20組演出。

另外，活動有在地農產品及廣納眾多風格店家，有來自屏東霧台「烤肉吉」的原木燻烤肉等，不少品牌將推出北野祭限定口味，現場可吃到直火碳烤起司牛肉堡、碳烤沙爹、美式野火手撕雞、炙燒鹹豬肉風味鹹派、山上馬告鹹派等，蔬食也有酸種麵包三明治、蘿蔔糕佐溫沙拉，感受不一樣的屏北地區。

縣府說明，「屏東北野祭」將於29日、30日及31日，連續3天在高樹新豐親水公園舉辦，時間從下午2時至晚間9時，活動免費進場。