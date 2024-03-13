網傳大林蒲遷村土地將高價售財團 高市府駁：不實謠言

大林蒲遷村意願調查正在進行，網路上近日傳出「高雄市政府取得大林蒲土地，是為了要高價出售財團」的消息。對此高雄市都發局12日發出聲明，澄清這「不實謠言」，網傳消息刻意移植拼湊文章，扭曲事實，請民眾勿聽信。

網路上名為「大林蒲沿海六里遷村自救會」發文指出，大林蒲農地徵收一坪才4萬左右，比民國78年的中油徵收價還低。遷村後某集團將要買大林蒲41公頃土地做氫氣能源工廠，市府賣一坪60萬，這是市府在與民爭利，坑殺老百姓。

對此高市都發局發出聲明，指大林蒲遷村意願調查正進行，多數居民均表達同意遷村，希望政府加快腳步，網路上卻出現不實訊息試圖誤導民眾。經查證相關雜誌及報導，證實網傳為虛假訊息，刻意移植拼湊文章，斷章取義、扭曲事實。

都發局表示，大林蒲遷村所涉的農業區土地，協議價格是經專業估價公司鑑估市價加4成，協議價格最高達6萬多元。中油早期購買沿海路側土地作隔離綠帶並非農業區，兩者購地的土地使用分區、需求背景、時間等條件皆不同，不應混淆比較。

而新材料循環產業園區目前尚未進行開發，開發後將以租用為主，售地為輔，70%土地會採出租提供業者使用。網傳有集團購地，市府開價60萬的說法，園區由經濟部開發，目前園區尚未開發，市府如何售地？

都發局也籲請民眾勿聽信謠言，若對大林蒲遷村安置計畫有疑問，可向大林蒲遷村服務專案辦公室洽詢，或致電高雄市政府詢問。