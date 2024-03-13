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網傳大林蒲土地賣財團賺價差 高市：市府無處分權

中央社／ 高雄13日電
網傳高市府取得大林蒲土地將高價出售財團，市府駁斥。圖為大林蒲空拍。圖／高雄市都發局提供
網傳高市府取得大林蒲土地將高價出售財團，市府駁斥。圖為大林蒲空拍。圖／高雄市都發局提供

高市府都發局表示，大林蒲遷村意願調查進行中，多數居民表達同意遷村，並盼政府加快腳步，網路上卻出現「市府取得大林蒲土地，高價出售財團賺取價差」等不實訊息試圖誤導民眾。

高雄市政府都市發展局發布新聞稿指出，近日在網路流傳大林蒲遷村相關不實訊息，網路傳聞政府直接出售給長春化工、賺取價差一事也絕非事實；以及拿民國78年中油徵收隔離綠地的價格，來比較大林蒲農地協議價購價格。

針對政府出售大林蒲土地賺取價差的傳聞，都發局表示，查證相關雜誌及報導，證實網傳園區購地價格傳聞為虛假訊息，網傳敘述是刻意移植拼湊文章，斷章取義，扭曲事實。

都發局解釋，新材料循環產業園區目前尚未進行開發，未來經濟部園區開發後，有70%土地將採出租提供業者使用，園區未來土地將以租用為主、售地為輔。

有關網傳「長春化工購地，市府開價新台幣60萬元」的傳文，都發局表示，此園區是由經濟部開發，「目前園區尚未開發，如何售地？且市府對於園區土地亦無處分之權利」，言論實屬無據謠傳，不足採信。

另外，網路上也拿民國78年中油徵收隔離綠地的價格，來比較大林蒲農地協議價購價格。

都發局表示，本次大林蒲遷村所涉農業區土地協議價格是經專業估價公司鑑估市價並加4成，協議價格最高達6萬餘元；中油早期價購方式購買沿海路側土地作隔離綠帶，經了解此土地為都市計畫住商區及綠地用地（公保地），並非農業區。

都發局強調，大林蒲遷村農業區與中油早期購買的綠帶，在價購的土地使用分區、需求背景及時間等條件皆不相同，不應混淆做比較。

都發局說明，大林蒲農地的查估協議價購，未來實際遷村時的價格，如同建築物補償有營建物價指數調整，農地價格也會依據遷村當時地價變動因素如實修正調整。

都發局呼籲民眾勿聽信謠言，若對於大林蒲遷村安置計畫有任何疑問，可直接到大林蒲遷村服務專案辦公室洽詢或致電高雄市政府詢問。

網路 農地 都市計畫 高雄市

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