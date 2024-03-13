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屏東過溝橋基樁損壞 禁止3.5噸以上車輛通行

中央社／ 屏東縣13日電

屏東縣過溝橋發現基樁及橋面損壞變形，縣府今天表示，為避免發生危險，限制3.5噸以上車輛通行，將每天巡檢，並提報災害復建工程，盡早完成改建。

民眾通報竹田西勢通往屏東大湖的過溝橋路面裂縫，縣府昨天與橋梁檢測公司現勘，發現現地基樁、橋台有損壞及變形情況。

縣府今天發布新聞稿表示，過溝橋為3跨2落墩橋梁，橋長31.5公尺、橋寬5公尺，民國68年4月竣工，位於屏48線上，因去年9月颱風海葵豪雨沖刷，造成橋台基礎淘空，進橋版路面有開裂下陷情況，經橋梁檢測，當時僅橋墩裸露情況，基樁與橋台並無損壞變形，先行將路面修復並提報災害復建工程，且由廠商定期巡檢，去年10月25日及今年1月24日追蹤橋梁檢查皆研判可維持通行。

縣府提及，屏48線過溝橋橋墩保護工災後復建工程於2月27日決標，因昨天現勘發現基樁、橋台有損壞及變形情況，為避免發生危險，限制3.5噸以上車輛通行。

另外，提報災害復建工程盡早完成復建，近期往來西勢與大湖限重車輛請依據牌面行駛或提早改道。

屏東縣 災後

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