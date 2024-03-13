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黃色小鴨競速冠軍「00971」 老船長獲東京機票 接到電話還以為是詐騙

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高市「港快跑鴨」競速漂流摸彩活動，在大港橋水域投入1.5萬隻小鴨，場面盛大。記者王昭月／翻攝
高市「港快跑鴨」競速漂流摸彩活動，在大港橋水域投入1.5萬隻小鴨，場面盛大。記者王昭月／翻攝

黃色小鴨掀起全台追鴨熱潮，閉幕前壓軸登場的「港快跑鴨！」小鴨漂流摸彩活動，冠軍鴨得主已產出，是名徐姓退休船長，獲得「高雄-東京雙人商務艙來回機票」，他高興說，「全家準備到東京迪士尼樂園玩」。

「港快跑鴨」活動由高市青年局攜手青創店家舉行，在大港橋水域投入1萬5000隻塑膠小鴨競速漂流，最終冠軍鴨編號是「00971小鴨」，主人是退休徐姓船長。他說，過年期間小孫女想要看黃色小鴨，女兒特別帶她從台北回來高雄，一起去鳳山的青創店家吃早午餐， 拿到00971摸彩券，結果得頭獎

青年局表示，當時通知徐先生時，他以為遇上詐騙集團，後來同仁打了5通電話，也經過徐先生女兒核實，他才確認真的中頭獎，領獎時還說，「年輕人辦活動很有創意，我老人家得青年局的獎真不好意思」。他妻子笑說，「這隻小鴨跟著船長跑呢」。賣出冠軍小鴨序號的店家負責人趙健宏說，那天編號00971的小鴨抵達終點時，可是躺著贏的。

青年局長張以理表示，本次「港快跑鴨！」水域摸彩活動，約6萬人觀賽，也為青創店家創造超過2000萬元的收益，是冬日遊樂園系列活動中的次高人潮。活動結束後，1.5萬隻小鴨全數打撈完，其中1000隻小鴨送當天在市府相關社群直播平台留言的民眾；其餘送偏鄉、原鄉、特殊學校學童及住院病童。

高市「港快跑鴨」競速漂流摸彩活動，高市徐姓退休船長是冠軍小鴨得主，獲高雄東京來回機票，右為青年局長張以理。記者王昭月／翻攝
高市「港快跑鴨」競速漂流摸彩活動，高市徐姓退休船長是冠軍小鴨得主，獲高雄東京來回機票，右為青年局長張以理。記者王昭月／翻攝

頭獎 高雄市 黃色小鴨

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