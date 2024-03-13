輕軌捷運同站不同名 轉乘難

輕軌成圓後與捷運、台鐵形成多個轉乘站，人數居冠的愛河之心站月台面積不足，人潮常滿溢到周邊道路。凱旋公園站離捷運站過遠、哈瑪星站離最近的捷運站出口未設電梯。捷運局回應，各站問題有對應方式及改善中。交通專家提醒，大部分交通無法靠單一工具完成，須搭配其他工具，要特別重視轉乘問題。

輕軌統計運量，與捷運的轉乘站C24愛河之心、C14哈瑪星、C3前鎮之星分居前3名。愛河之心站乘客數最多，人多時常險象環生。通勤的周小姐抱怨，「月台常擠滿人，甚至擠到對面人行道」。

高雄市捷運局表示，有配置人員引導，人潮過多時會利用站外空間管制排隊，遇大型活動也會加派人力，未來透過造街等計畫打造更好的搭乘環境。

凱旋公園站也是轉乘站，離橘線O7文化中心站或O8五塊厝站，距離約450至600公尺。不少人要步行或騎YouBike，但沿路人行道鋪面品質不佳。

此外，記者實地觀察，愛河之心站逆行月台及哈瑪星站，離最近的捷運站出口都未設置電梯，必須跨越多次馬路，走較長的路才能搭電梯。

捷運局回應，因場站空間及用地取得評估，暫無設置電梯的考量，將以周邊人行道改善、延長綠燈行人通行秒數等方式，提高無障礙轉乘安全及便利性。

C3、C24與交會的捷運站不同名問題，常讓外地遊客搞不清楚。劉小姐說，她之前搭輕軌想在凹仔底站轉乘，結果廣播一直沒聽到站名，詢問後才知坐到愛河之心站才對，只好下車搭對向車返回。針對此點，因站名是民眾票選及審議會議核定命名，捷運局尚未有更名計畫。

樹德科大流通管理系副教授陳佳宏說，從行政院推出的TPASS通勤月票可看出「無縫運輸」的重要性，方便的轉乘能增加民眾使用大眾運輸意願。