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犬貓急用血 屏科大攜全國動物設台中血庫 毛孩應援捐血

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
屏科大獸醫輸血醫學中心與全國動物醫院邀飼主與犬貓一起來當捐血勇士，林姓虫飼主今帶著愛犬「妞妞」響應。記者趙容萱／攝影
屏科大獸醫輸血醫學中心與全國動物醫院邀飼主與犬貓一起來當捐血勇士，林姓虫飼主今帶著愛犬「妞妞」響應。記者趙容萱／攝影

國立屏東科技大學獸醫輸血醫學中心有鑑於犬貓有緊急用血需求，與全國動物事業群合作，以公益出發，在全國動物醫院24小時台中總院，推出台中血庫中心，在台中可採血、保存與使用，並邀請飼主與自家犬貓一起成為捐血勇士。今天有多名飼主到場分享響應捐血的心得。

屏東科大獸醫輸血醫學中心負責人兼獸醫教學醫院院長蔡宜倫說，8年前成立公益血庫，累計已有159隻捐血勇士，救助逾600隻同伴，其中以狗兒最多；過去受限血液採集及保存技術，服務地區有地緣限制，中部地區緊急用血，必須從屏科大調血。

全國動物事業群執行長陳道杰說，全國動物醫院為首家與屏科大獸醫輸血醫學中心合作，2018年籌備，2019年先在台中總院成立台中第一座捐血站，可由屏東科大獸醫在台中採血，去年完成血庫建置，升級到在台中募到的血可就地保存與使用，大幅提升犬貓緊急輸血救命效率。全國動物事業群鼓勵飼主帶著健康的毛孩來當捐血勇士。

林姓女飼主今帶著愛犬「妞妞」出席，她回憶過去飼養1隻狗狗15年，卻因中毒急需用血，當時因費用昂貴，加上血源難甌放棄急救，後來領養妞妞，剛好符合公益捐贈的年齡及體重，由於捐血有助新陳代謝，有益健康，且捐血還能免費健檢，了解毛孩的健康，她現在積極訓練妞妞的穩定性，讓牠能成為捐血勇士。

另有飼主帶著愛犬「蛤蠣」、「本本」出席，飼主表示，養毛孩，會擔心毛孩有緊急用血需求的時候，因此覺得毛孩捐血很有意義，因此會讓「蛤蠣」、「本本」成為捐血勇士。

屏科大獸醫輸血醫學中心與全國動物醫院邀飼主與犬貓一起來當捐血勇士，飼主今帶著愛犬「蛤蠣」（左）、「本本」（右）響應。記者趙容萱／攝影
屏科大獸醫輸血醫學中心與全國動物醫院邀飼主與犬貓一起來當捐血勇士，飼主今帶著愛犬「蛤蠣」（左）、「本本」（右）響應。記者趙容萱／攝影
屏科大獸醫輸血醫學中心與全國動物醫院合作成立台中血庫中心，並邀飼主與犬貓一起來當捐血勇士。記者趙容萱／攝影
屏科大獸醫輸血醫學中心與全國動物醫院合作成立台中血庫中心，並邀飼主與犬貓一起來當捐血勇士。記者趙容萱／攝影
屏科大獸醫輸血醫學中心與全國動物醫院合作成立台中血庫中心，並邀飼主與犬貓一起來當捐血勇士。記者趙容萱／攝影
屏科大獸醫輸血醫學中心與全國動物醫院合作成立台中血庫中心，並邀飼主與犬貓一起來當捐血勇士。記者趙容萱／攝影

捐血 獸醫 醫學

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