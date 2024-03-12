犬貓急用血 屏科大攜全國動物設台中血庫 毛孩應援捐血

國立屏東科技大學獸醫輸血醫學中心有鑑於犬貓有緊急用血需求，與全國動物事業群合作，以公益出發，在全國動物醫院24小時台中總院，推出台中血庫中心，在台中可採血、保存與使用，並邀請飼主與自家犬貓一起成為捐血勇士。今天有多名飼主到場分享響應捐血的心得。

屏東科大獸醫輸血醫學中心負責人兼獸醫教學醫院院長蔡宜倫說，8年前成立公益血庫，累計已有159隻捐血勇士，救助逾600隻同伴，其中以狗兒最多；過去受限血液採集及保存技術，服務地區有地緣限制，中部地區緊急用血，必須從屏科大調血。

全國動物事業群執行長陳道杰說，全國動物醫院為首家與屏科大獸醫輸血醫學中心合作，2018年籌備，2019年先在台中總院成立台中第一座捐血站，可由屏東科大獸醫在台中採血，去年完成血庫建置，升級到在台中募到的血可就地保存與使用，大幅提升犬貓緊急輸血救命效率。全國動物事業群鼓勵飼主帶著健康的毛孩來當捐血勇士。

林姓女飼主今帶著愛犬「妞妞」出席，她回憶過去飼養1隻狗狗15年，卻因中毒急需用血，當時因費用昂貴，加上血源難甌放棄急救，後來領養妞妞，剛好符合公益捐贈的年齡及體重，由於捐血有助新陳代謝，有益健康，且捐血還能免費健檢，了解毛孩的健康，她現在積極訓練妞妞的穩定性，讓牠能成為捐血勇士。