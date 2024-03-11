清明連假未訂妥機位需求調查 金縣啟動調查

清明4天連假，民航局已前後規劃2波台金航線正班機及加班機，並於2月19日及3月11日開放訂位。為讓鄉親順利返鄉祭祖，金門縣政府今天表示，將於13日起一連7天調查鄉親未訂妥機位需求。

113年清明節計4天連假，針對清明管制期間(4月3日至8日)，民航局已前後規劃2波台金航線正班機及加班機，並於2月19日、3月11日開放訂位。

為讓鄉親順利返鄉祭祖，金門縣政府觀光處今天新聞稿表示，將於13日起一連7天，調查鄉親未訂妥機位需求，調查若達一定數量，將據以協調交通部民航局及航空公司爭取加開班機，希望能讓鄉親順利往返台金。

觀光處交通行政科說明，這項調查並非「訂位系統」，只是統計鄉親需求，以便彙整向民航局協調爭取運能。受理時間自13日至19日止，一連7天，調查台金5條航線機位未訂妥鄉親需求。

另外，為充分發揮空運資源作最有效利用，各航空公司於清明管制期間，尖峰時段4月3日至5日台灣出發往金門，以及4月6日至8日金門飛台灣機票，都會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」等使用限制，避免重複訂位影響多數人權益。

有需求民眾可透過手機、網路系統登記，或上班時間洽縣民服務中心(金門地區撥1999，外縣市撥0800-318823)，或上網（http://www.flight.url.tw/）登錄需求資訊。