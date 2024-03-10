蘇貞昌弔唁張甲長 哀嘆還沒到台東「打山豬、吃牛排」

國策顧問、民進黨台東縣黨部代理主委張甲長2日清晨病逝，15日將辦告別式，行政院前院長蘇貞昌因無法出席告別式，今早提前赴台東向家屬表達哀思。蘇貞昌致哀並感慨說，他跟張甲長是多年好友，過去張甲長不斷邀約他到台東「打山豬、吃牛排」，一直沒機會來作客，不料老戰友就這樣離開，內心無限感傷。

張甲長歷任國大代表、台東縣議員，一手成立民進黨台東縣黨部。去年底臨危上陣擔任黨部代理主委，不料農曆年前感冒身體不適，轉診高雄後未見起色，2日病故，享壽80歲。

今早行政院前院長蘇貞昌從屏東驅車前往台東致哀，逐一向家屬表達哀思。隨行的行政院東部服務中心執行長洪宗楷說，蘇院長跟張主委兩人在民進黨創黨時期結識至今，兩人交情很好，張主委多次邀約蘇貞昌到台東作客，想要安排去山上打山豬，以及去兒子開的牛排館用餐，但這個邀約一直沒有機會實現。