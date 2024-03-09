大武山下的小奧運「六堆運動會」今熱鬧開幕 7千人次參與

大武山下小奧運之稱的第59屆「六堆運動會」，今明兩天在屏東縣麟洛國中登場，行政院長陳建仁、客委會主委楊長鎮、屏東縣長周春米等人今參與開幕式，今年共有7千人次參與，歷年來最多，除19項賽事外，搭配小旅行、產業博覽會、金曲歌手選手之夜，展現六堆文化多樣性，讓各界看見麟洛鄉親熱情活力。

行政院長陳建仁說，六堆建堆超過三百年，六堆運動會精神延續客家先民團結，保衛家鄉共同記憶，運動會與時俱進，不但軟式網球和桌球專業選手加入，也加入奧運項目，包括霹靂舞、攀岩與幼兒滑步車賽事，感謝六堆12鄉區大家努力，一棒接一棒一代又一代傳承，把六堆客家建設更好。

客委會主委楊長鎮說，今年第59屆六堆運動會7000多人次參與，是歷年最盛大一次，感受到地主隊麟洛鄉盡心盡力，隊伍陣仗龐大有氣勢，更令人感動的是看到東台灣的鳳林、池上、關山，以及北部客家苗栗南庄、大湖、三義；新竹縣大隘三鄉，寶山、北埔、峨眉的鄉親們都來參與，還有台北市六堆客家會共襄盛舉。

楊長鎮細數六堆歷史，他說，台灣在清朝時期，面對局勢動盪，人民百姓不得不團結組織起來，保衛鄉土，這種保鄉衛土的連庄組織，現在僅剩下六堆保存，六堆組織是文明的國家文化資產，特別說過去6、70年來，僅舉辦59屆，因為各項因素停辦了幾年，感謝前任李主委永得，那時候他看到這種情況覺得六堆可能因此潰散，從他任內，全力支持，身為一種新的傳統，看到中央地方合作，各鄉鎮連結更緊密。

楊長鎮說，「這不只是一場比賽，彼此交流感情的時間，六堆運動會不只是一場運動會，更是透過運動會紀念六堆的先民，忠勇公保鄉衛土的精神，透過運動會來表達敬意」

客委會指出，每年運動會前堆、後堆、左堆、右堆、中堆、先鋒堆12鄉區輪流辦理，本屆主辦前堆麟洛鄉用辦嘉年華的模式，全鄉投入。