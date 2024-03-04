2024東京國際食品展 周春米：屏東好物品質保證
2024東京國際食品展3月5日至8日在東京國際展示場（Tokyo Big Sight）盛大開幕，屏東縣長周春米今下午受邀參加東京皇宮酒店舉行的展前記者會，周春米說，屏東隊是今年參展13個縣市中，參展廠商最多最大的團隊，歡迎日本好朋友及國際買家到屏東館挑選屏東嚴選好物。
展前記者會由外貿協會主辦，由董事長黄志芳主持、經濟部國貿署副署長李冠志、台北駐日經濟文化處副代表周學佑、農業部主祕范美玲，屏東縣長周春米、嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠與會出席。
周春米說，屏東天氣好，物產豐物，以屏東蒲燒鰻為例，屏東長久以來是鰻苗、鰻魚加工最重要產地，業者成功打入日本市場，希望透過參展，讓識貨的各國買家認識屏東品牌，未來成功合作，搶得更多訂單。
周春米說，今年屏東擴大參展攤位，除「屏東館」是台灣參展13個縣市政府中攤位數最多最大，多達14家廠商，還有7家來自屏東廠商，在農業部、貿協展區，可見屏東物產豐富，食品業及食品加工業蓬勃發展。
周春米說，除「蒲燒鰻」外，也有老字號業者，從鰻魚養殖起步，做活鰻外銷，再轉型成白燒鰻、蒲燒鰻的加工製造，外銷日本、東南亞及美國。屏東還有傳承五代百年「義香調理芝麻醬包」，一打開就有香氣濃郁的芝麻香，拌入麵條、蔬菜，馬上食用。
「隆興製麵」使用日本奈米技術低溫研磨台灣的鐵觀音茶葉，研發製作「鐵觀音麵」及彩虹麵；使用非基改黃豆及台灣自產黑豆，採用傳統日本醬油釀造方式「屏大薄鹽醬油」；香酥脆讓人一口接一口的「味一食品」的海苔蛋捲」；「朝海生物科技」的櫻花蝦，都是屏東揚名海外商品。
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