墾丁東海岸禁區淪海漂垃圾死角 環保局單日扛回3100個寶特瓶
屏東縣環保局去年底為追查海上油汙來源，局長顏幸苑帶隊進入墾丁國家公園出風鼻海岸及南仁山生態保護區海岸稽查，意外發現海岸線因洋流及地形，堆積大量海漂垃圾，因人煙罕至，自然生態天堂卻淪為海漂垃圾死角，上周日帶20人來回徒步7小時淨灘並撿拾岩縫中垃圾，共扛回3100個寶特瓶，從標籤看出不少是從國外長途海漂來的。
由於墾丁出風鼻海岸及南仁山生態保護區海岸，因無公路可達路途遙遠，又是未經墾管處許可不得進入的生態保護區，海漂垃圾難清，為守護屏東的海洋自然環境生態，顏幸苑上周日帶領環保局人員犧牲假日前往杳無人煙的海岸淨灘，因考量人員安全，淨灘人員限制最多20人，並請海巡署第6岸巡隊旭海安檢所及恆春第1機動巡邏站協助戒護淨灘人員安全。
淨難人員當天頂著強風徒步深入太平洋海岸，並翻越天然巨石屏障，再沿著崎嶇海岸線撿拾卡在岩縫中的垃圾，再將裝滿垃圾的網袋背負回來，來回7小時；淨灘發現海岸上幾乎都是塑料垃圾，又以寶特瓶最多，雖發現不少是從國外漂來，但也呼籲民眾平時自備飲料容器或是前往循環容器店家消費，避免使用一次性塑膠容器，從垃圾源頭減量是解決海廢問題的最好方式，還能同時響應淨零綠生活、減緩地球暖化。
環保局說，海漂垃圾容易被海龜、鯨豚及水鳥等海洋生物誤食造成傷害，廢棄漁網更是常成為纏繞海洋生物的死亡陷阱，且由於塑膠垃圾難自然分解，會在海上長期漂流或堆積在海岸上外，還會遭海浪拍打撞擊碎裂成肉眼看不見的塑膠微粒，進入食物鏈後又會回到餐桌，等於人類把自己產生的塑膠垃圾又吃下肚，對民眾健康產生潛在威脅。雖然這次淨灘路程遙遠，但能夠為海洋環境盡一份心力，挽救海洋生態，並帶動更多人關心海洋環境、落實垃圾減量及加入淨灘行列。
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