聽新聞
test
0:00 / 0:00

新聞眼／輔導申請卡關 就怕白忙一場

聯合報／ 本報記者徐白櫻
農地違章工廠示意圖。圖／聯合報系資料照片
農地違章工廠示意圖。圖／聯合報系資料照片

農地違章工廠問題由來已久，政府修改工輔法讓低汙染性工廠取得合法身分，不過在合法化輔導過程中，「未登」、「臨登」、「特登」等名詞讓人一頭霧水，另申請過程不斷卡關及成本昂貴，也讓合法化充滿變數，政府納管立意良好，但恐難徹底解決違章問題。

農地未登記工廠區分為都市計畫區內與非都市計畫區，在輔導過程中，分屬內政部及經濟部審查。取得特登後，建物暫時合法，土地仍算違規使用，所以必須在2040年前將土地變更為「特定目的事業用地」，才是真正就地合法。

根據統計，全台拿到特登的工廠7600家、輔導中有2萬5千家，以平均千坪工廠估算，業者每月要繳納10萬元管理金，代辦業者收費從數十萬到數百萬都有，水準參差不齊，從納管至合法至少花費2千萬，甚至有工廠耗資多達4、5千萬還不見得可以合法。

立委林岱樺直言，合法化非短時間可達成，政府累積百億管理金，未來只會多不會少，目前全台僅6縣市提報管線興建計畫，這筆基金應該有更積極作為，否則要降價才合理。

此外，業者普遍認同，申辦過程繳交管理金無可厚非，不過多項規定涉及跨部會整合溝通，可能是消防署或農水署。主管機關不可能無限制開後門，業者又擔心投資付諸流水，若看不見曙光，很難走到最後。

主管 農地 都市計畫

延伸閱讀

槍械改造工廠藏民宅 中和警偕刑事局破獲逮人

獨／為參選高雄市長準備？ 立委邱志偉今成立彌陀服務處

陣陣濃煙竄出！不織布大廠康那香工廠失火 上百員工全疏散

林岱樺開第一槍 「潛在對手」許智傑、賴瑞隆也講話了

相關新聞

高雄違章工廠合法化 廠家怨花錢耗時

高雄農地違章工廠輔導合法化啟動近4年，申請納管及臨時工廠登記（臨登）轉特定工廠登記（特登）業者共計4354家，至目前僅1...

新聞眼／輔導申請卡關 就怕白忙一場

農地違章工廠問題由來已久，政府修改工輔法讓低汙染性工廠取得合法身分，不過在合法化輔導過程中，「未登」、「臨登」、「特登」...

90年照相館將改建 老旗山人不捨

高雄旗山約翰照相館開業90年，店內保存多項珍貴古老照相設備，因建物老舊暫時停業，將拆除改建，昨舉辦紀念活動，多位老主顧現...

「南方大唱」選出10強…下月台灣祭決賽 冠軍赴日演出

2024台灣祭4月4日在墾丁大灣遊憩區登場，為把熱潮從恆春半島帶到屏東市，縣府連續2天在屏東公園舉辦台灣祭行前派對搶先開...

拉阿魯哇族「美瓏社聖貝祭」 高雄桃源區盛大登場

台灣原住民族「拉阿魯哇族」今天在高雄桃源美蘭祭儀場舉行「美瓏社聖貝祭」，美國在台協會高雄分處長張子霖及多名民意代表參與祭...

旗山90年歷史老相館將改建 百歲顧客趕來參加紀念活動

高雄旗山的約翰照相館已有90年歷史，第1代老闆張約翰1933年從台北來旗山發展，從畫人像到開照相館，在當地頗負盛名，目前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。