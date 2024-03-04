新聞眼／輔導申請卡關 就怕白忙一場

農地違章工廠問題由來已久，政府修改工輔法讓低汙染性工廠取得合法身分，不過在合法化輔導過程中，「未登」、「臨登」、「特登」等名詞讓人一頭霧水，另申請過程不斷卡關及成本昂貴，也讓合法化充滿變數，政府納管立意良好，但恐難徹底解決違章問題。

農地未登記工廠區分為都市計畫區內與非都市計畫區，在輔導過程中，分屬內政部及經濟部審查。取得特登後，建物暫時合法，土地仍算違規使用，所以必須在2040年前將土地變更為「特定目的事業用地」，才是真正就地合法。

根據統計，全台拿到特登的工廠7600家、輔導中有2萬5千家，以平均千坪工廠估算，業者每月要繳納10萬元管理金，代辦業者收費從數十萬到數百萬都有，水準參差不齊，從納管至合法至少花費2千萬，甚至有工廠耗資多達4、5千萬還不見得可以合法。

立委林岱樺直言，合法化非短時間可達成，政府累積百億管理金，未來只會多不會少，目前全台僅6縣市提報管線興建計畫，這筆基金應該有更積極作為，否則要降價才合理。

此外，業者普遍認同，申辦過程繳交管理金無可厚非，不過多項規定涉及跨部會整合溝通，可能是消防署或農水署。主管機關不可能無限制開後門，業者又擔心投資付諸流水，若看不見曙光，很難走到最後。