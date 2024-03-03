屏東西市場改建採現代建築美學 最快3月底招商

屏東縣府斥資1.9億多元原址重建的屏東市西市場即將完工，具有現代美學建築外觀，吸引民眾目光，讓消費者相當期待，屏東縣府城鄉發展處表示，西市場兩層樓，規畫16間店舖、78個大中小攤，預計最快3月底、4月初展開招商作業。

屏東市西市場有40年歷史，為屏東市「大埔庄」生活文化核心，過去扮演重要採買聚集地，近年因建築物設備老舊、結構安全堪慮，屏東縣政府斥資1.9億元原址改建，中央補助8千多萬，地方自籌1億多元。

屏東西市場原址重建，如今嶄新建築現身讓縣民很期待，縣長周春米日前到場視察西市場興建情況。城鄉發展處表示，西市場是屏東首個有空調及綠建築公有菜市場，吹冷氣逛市場，還能拍美照，設計用餐區，將來也有直播空間。

周春米說，西市場在她上任後追加第二期工程，包括太陽能光電、周遭綠美化等，希望最快在3月底、4月初公告招商條件，一切公開透明公正，招商完畢後，希望能在5、6月以嶄新的面貌跟大家見面。

西市場原攤商樂見新的西市場，張姓攤商說，看縣府怎麼規畫，現在搬遷後，生意等都已穩定，不會想要再進去。許姓攤商說，希望新的西市場能帶動周邊繁榮。