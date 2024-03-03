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大學生找上門 鍾佳濱：選民服務不限年齡 歡迎多來訪
大選過後，各政黨強打青年牌，盼找回流失的年輕選票，屏東縣立委鍾佳濱近期推出「濱濱有禮」直播企畫，從線上互動，強化自媒體宣傳，也與年輕朋友交流。近期鍾佳濱接獲屏科大學生辦理排球盃賽選服案件，讓他深切有感，直言選民服務沒有年齡門檻，歡迎學生、年輕人來諮詢。
此次案件委託人、屏科大熱帶農業暨國際合作系學生陳致瑋，他說，第一屆熱農盃排球邀請賽回響不錯，希望辦理第二屆，但礙於場地限制和裁判資源等困境，苦無門路接洽，才臨時起意，利用立委的選民服務時間，到內埔服務處找立委協助。
鍾佳濱今出席第二屆屏東熱農盃排球邀請賽的開幕，鍾佳濱說，接獲陳同學選服案後兩天，恰巧在宴會遇到屏東縣排球委員會主委，當場轉介裁判相關資源，同時也致電內埔國中校長楊蕙萍和顧問團團長古文甲，請託協助場地借用。
陳致瑋說，第二屆屏東熱農盃共59組參賽，參賽者來自全國各地，最遠是新竹交通大學，700多人共襄盛舉。對鍾佳濱和各界支援很感謝，也鼓勵年輕朋友多接觸公共資源。
鍾佳濱說，屏東人口結構，多數到服務處洽詢民眾落在中、老年齡層，但選民服務沒有年齡下限，在選服時段看到陳同學年輕面孔，讓他印象深刻，未來期待選服時段看到更多年輕人。
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