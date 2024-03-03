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「風域半島」新出發 探琅嶠傳奇

聯合報／ 記者潘欣中／屏東報導

屏東恆春是國旅勝地，但各鄉鎮景點未整合行銷，人潮過度集中墾丁國家公園發展失衡，縣府2018年在區外的車城、牡丹及滿州鄉畫設「落山風風景特定區」，歷時4年多串連整合，以多元活動吸客，成為墾丁之外的旅遊新選擇，今年以全新的「風域半島」觀光品牌迎客。

墾丁國家公園人潮過度集中，屏東縣審計室曾促請縣府檢討改善，縣府2018年8月將車城鄉、牡丹鄉及滿州鄉部分區域公告為「落山風風景特定區」，1.13萬公頃內有車城福安宮、四重溪溫泉、石門古戰場、東源濕地、旭海溫泉等勝景，歷史文化和自然景觀豐富。

縣府表示，落山風風景特定區畫設後，不僅保護珍貴地質、淺山海岸林及海域等天然景觀，也有效管理區內景觀與遊憩活動，進而推廣深度旅遊；近年結合台26線、縣道199、縣道200、屏172，建構綠色慢旅遊憩路網，觀光豐富度不輸給墾丁，能發展溫泉理療、部落觀光、海域活動、自行車旅遊等，讓遊客感受國境之南的秘境之美。

屏縣交通旅遊處近年陸續舉辦落山風藝術季、四重溪溫泉季，為強化「風域半島」觀光品牌，也培訓導覽解說團隊。今年適逢牡丹社事件150周年，更串連歷史場域推出「琅嶠傳奇在牡丹」等5大遊程，有如一座座無邊境自然人文博物館，提供不同於墾丁的旅遊體驗。

墾丁 屏東縣 溫泉季

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