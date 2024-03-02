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屏東扶輪社 捐3套保溫箱

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導

屏東縣地形狹長，南北距離100多公里，偏鄉醫療是重中之重，屏東基督教醫院指出，據統計剛出生嬰兒中，每100人就可能有1人出現呼吸喘、先天性異常、缺氧等狀況，需進一步醫療。屏基每年平均外接救治40名呼吸窘迫新生兒早產兒。為確保輸送安全，屏東扶輪社昨捐輸送型保溫箱給屏基、恆基與東港輔英醫院，守護新生兒。

屏基新生兒科主治醫師黃富槻說，屏基新生兒加護病房是屏東地區兒童急重症主要後送醫院。對於新生兒，特別是早產兒，轉送路程很可能出現失溫或缺氧等併發症，須備有「輸送型保溫箱」全程監測，感謝扶輪社捐贈，讓屏東地區新生兒在黃金救援時間抵達，達到醫療區域聯防。

扶輪社屏東東區社社長顏裕原說，贈新型新生兒「轉送型保溫箱、轉運型呼吸器及生理監視器」給3家醫院，協助新生兒在轉送期間病況穩定與生命安全，提升轉院安全性。

屏東縣府衛生局表示，屏縣先前有兩套新型輸送保溫箱、生理監視系統，屏基、安泰各一組，屏基還有一套轉運型呼吸器，扶輪社這次捐贈三套設備給醫院，建立新生兒重症後送及外接運作機制，確保轉送安全。

屏東縣 新生兒 早產

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