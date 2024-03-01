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守護新生兒！扶輪社捐輸送型保溫箱 屏縣3家醫院受惠

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東扶輪社今捐贈輸送型保溫箱給屏基、恆基與東港輔英醫院，守護新生兒，屏東基督教醫院新生兒科主治醫師黃富槻說明輸送行保溫箱的功用。記者劉星君／攝影
屏東扶輪社今捐贈輸送型保溫箱給屏基、恆基與東港輔英醫院，守護新生兒，屏東基督教醫院新生兒科主治醫師黃富槻說明輸送行保溫箱的功用。記者劉星君／攝影

屏東縣地形狹長，南北距離100多公里，偏鄉醫療是重中之重，屏基指出，根據統計，剛出生嬰兒中，每100人就可能會有1人出現呼吸喘、先天性異常、缺氧等特殊狀況，需進一步醫療協助；屏基每年平均外接救治40名呼吸窘迫新生兒早產兒。確保輸送安全，屏東扶輪社今捐贈輸送型保溫箱給屏基、恆基與東港輔英醫院，守護新生兒。

國際扶輪3510地區屏東扶輪社今捐贈輸送行保溫箱一組，一組的設備包括輸送型嬰兒保溫箱、輸送型新生兒生理監視器、新生兒急救甦醒器，一組設備100萬元，共捐贈給3家醫院。

屏東基督教醫院新生兒科主治醫師黃富槻說，屏基新生兒加護病房是屏東地區兒童急重症主要後送醫院，平均每年照顧190名病人，其中早產兒就占三分之一，提供24小時即時新生兒外接服務，每年平均外接救治40名呼吸窘迫新生兒及早產兒。

黃富槻指出，對於新生兒，特別是早產兒，轉送路程中很可能出現失溫或缺氧等併發症，須備有「輸送型保溫箱」全程監測新生兒狀況，感謝扶輪社捐贈，讓屏東地區新生兒在黃金救援時間內抵達醫院接受治療，達到醫療區域聯防，成為綿密的醫療照護網。加上今天捐贈一組，屏基現共有2組輸送型嬰兒保溫箱。

扶輪社屏東東區社社長顏裕原說，本計畫贈新型新生兒「轉送型保溫箱、轉運型呼吸器及生理監視器」給3家醫院，協助新生兒在轉送期間病況穩定與生命安全，提升轉院安全性，提供醫療團隊做捐贈醫療設備應用教育訓練，熟悉設備的使用，發揮最大效用。

屏東縣府衛生局表示，因少子化，行政院2021年起推動優化兒童醫療照護計畫，屏東縣亦積極推動新生兒及兒童照護品質，包含周產期照護、幼兒專責醫師制度及兒童預防保健服務等，促進幼兒健康發展。感謝扶輪社捐贈輸送型保溫箱等設備，完善屏東縣建立新生兒重症後送及外接運作機制，確保新生兒轉送安全。

屏東扶輪社今捐贈輸送型保溫箱給屏基、恆基與東港輔英醫院，守護新生兒。記者劉星君／攝影
屏東扶輪社今捐贈輸送型保溫箱給屏基、恆基與東港輔英醫院，守護新生兒。記者劉星君／攝影
屏東扶輪社今捐贈輸送型保溫箱給屏基、恆基與東港輔英醫院，守護新生兒。記者劉星君／攝影
屏東扶輪社今捐贈輸送型保溫箱給屏基、恆基與東港輔英醫院，守護新生兒。記者劉星君／攝影

屏東縣 新生兒 早產

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