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2024屏東燈節閉幕3大燈區逾280萬人次 紙風車壓軸登場

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
2024屏東燈節今晚在屏東縣民公園閉幕典禮，配合屏東燈節閉幕及龍年意象，紙風車劇團首度在屏東演出經典劇碼「唐吉軻德冒險故事 銀河天馬」充滿童趣及趣味性，互動性十足。圖／屏東縣政府提供
2024屏東燈節今晚在屏東縣民公園閉幕典禮，配合屏東燈節閉幕及龍年意象，紙風車劇團首度在屏東演出經典劇碼「唐吉軻德冒險故事 銀河天馬」充滿童趣及趣味性，互動性十足。圖／屏東縣政府提供

2024屏東燈節今晚在屏東縣民公園閉幕典禮，配合屏東燈節閉幕及龍年意象，紙風車劇團首度在屏東演出經典劇碼「唐吉軻德冒險故事 銀河天馬」充滿童趣及趣味性，互動性十足，觀賞演出的民眾都大呼過癮。

縣長周春米表示，屏東燈節倒數最後大戲，安排大小朋友都喜愛的紙風車劇團演出經典劇碼，希望在唐吉軻德冒險故事下，藉由唐吉訶德的故事，傳遞愛與冒險的精神，期望大小朋友未來新的一年能夠用愛跟勇氣迎接2024。

周春米說，屏東辦理活動成為品牌，深植人心，屏東燈節1月19日開幕至今2月25日，周周活動吸引爆滿人潮，萬年溪、縣民公園、勝利星村三大展區累計湧入超過280萬人次，感謝民眾熱情參與讓屏東更加熱鬧非凡。

傳播暨國際事務處表示，閉幕「傳藝匯演」邀請縣內表演藝術團隊、紙風車劇團接續演出，縣民公園熱鬧滾滾，從下午5點開始由戰鼓隊、電音三太子及萬隆國小溜冰舞龍隊率先登場，後由屏東縣傑出表演藝術團隊全樂閣木偶劇團暖場演出，最後壓軸登場的即是國內家喻戶曉的兒童劇團紙風車。

傳播處說明，本次安排演出與互動相互交錯，增加民眾參與感。演員運用肢體及相關道具，不停創造民眾在觀賞過程中視覺與空間的想像，身歷其境，彷彿協助劇中要角一同過關斬將勇闖銀河一起完成冒險故事。也希望透過表演藝術節目的安排，讓鄉親朋友有更多親近藝術的機會。

傳播處也搶先預告，燈節結束後接續登場的是屏東二大音樂品牌，首先登場是獨立音樂盛事「台灣祭」，4月4日至4月6日於墾丁大灣遊憩區一連3天，四大舞台、百組樂團齊聚飆歌。隔周4月12日到14日「屏東三大日音樂節」在屏東市體育館前草皮熱力開唱，詳細演出資訊可關注「周春米縣長」及「屏東縣政府傳播暨國際事務處」臉書，或至屏東縣政府官網查詢。

2024屏東燈節今晚在屏東縣民公園閉幕典禮，配合屏東燈節閉幕及龍年意象，紙風車劇團首度在屏東演出經典劇碼「唐吉軻德冒險故事 銀河天馬」充滿童趣及趣味性，互動性十足。圖／屏東縣政府提供
2024屏東燈節今晚在屏東縣民公園閉幕典禮，配合屏東燈節閉幕及龍年意象，紙風車劇團首度在屏東演出經典劇碼「唐吉軻德冒險故事 銀河天馬」充滿童趣及趣味性，互動性十足。圖／屏東縣政府提供
2024屏東燈節今晚在屏東縣民公園閉幕典禮，配合屏東燈節閉幕及龍年意象，紙風車劇團首度在屏東演出經典劇碼「唐吉軻德冒險故事 銀河天馬」充滿童趣及趣味性，互動性十足。圖／屏東縣政府提供
2024屏東燈節今晚在屏東縣民公園閉幕典禮，配合屏東燈節閉幕及龍年意象，紙風車劇團首度在屏東演出經典劇碼「唐吉軻德冒險故事 銀河天馬」充滿童趣及趣味性，互動性十足。圖／屏東縣政府提供
2024屏東燈節今晚在屏東縣民公園閉幕典禮，配合屏東燈節閉幕及龍年意象，紙風車劇團首度在屏東演出經典劇碼「唐吉軻德冒險故事 銀河天馬」充滿童趣及趣味性，互動性十足。圖／屏東縣政府提供
2024屏東燈節今晚在屏東縣民公園閉幕典禮，配合屏東燈節閉幕及龍年意象，紙風車劇團首度在屏東演出經典劇碼「唐吉軻德冒險故事 銀河天馬」充滿童趣及趣味性，互動性十足。圖／屏東縣政府提供
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周春米 屏東縣政府 紙風車 音樂

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